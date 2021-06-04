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Экономическая политика Экономика и бизнес

На 14 пунктов вверх: Самарская область вновь показала внушительный скачок в инвестрейтинге АСИ

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума-2021 озвучили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Наш регион вошел в первую десятку, заняв 8 место рейтинга. Результаты работы субъектов страны озвучили на сессии под председательством генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

За последние четыре года Самарская область демонстрирует серьезное улучшение своих позиций в рейтинге, показывает одну из лучших динамик в стране. Если в 2017 году регион занимал только 65 место, то сегодня он является одним из наиболее интересных для частных инвесторов, предлагающих наилучшие условия для ведения бизнеса.

По итогам работы в непростом 2020 году Самарская область вновь продемонстрировала активный рост, поднявшись сразу на 13 позиций, с 22-го на 8-е место рейтинга.

Оценка инвестиционного климата, которую по поручению президента проводит Агентство стратегических инициатив - один из ключевых рейтинговых классификаторов регионов страны по организации условий для инвесторов. Презентация итогов работы субъектов страны по созданию благоприятного делового климата с 2014 года традиционно проходит в рамках ПМЭФ.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил ключевые достижения региона по созданию лучших условий для привлечения частных инвестиций:

"Мы благодарны нашим предпринимателям за высокую оценку слаженной работы команды губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства. Создание комфортных условий для бизнес-сообщества, постоянное совершенствование инвестиционной инфраструктуры, сопровождение проектов российских и зарубежных партнеров - приоритет в работе нашего министерства.

В 2020 году регион стал абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Более того, весной этого года два ГЧП-проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных Наций. Одним из них стал проект строительства моста через Волгу в районе с. Климовка Шигонского района. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Вторым проектом, отмеченным комиссией ООН, стал действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре.

Мы делаем все для динамичного развития Особой экономической зоны "Тольятти" - сегодня она входит в тройку лучших инвестплощадок страны. Статус резидента ОЭЗ получили 28 российских и зарубежных компаний в разных отраслях промышленности. Уже в этом году инвесторы смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которая строится здесь под потребности крупных резидентов.

Наша флагманская площадка по работе с высокотехнологичными и инновационными проектами - технопарк "Жигулевская долина" - также стабильно входит в ТОП-3 самых эффективных технопарков страны. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали свыше 2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

Мы активно привлекаем инвесторов к реализации проектов на наших территориях опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске. По итогам прошлого года тольяттинская ТОСЭР вошла в десятку лучших территорий опережающего развития. Тольятти был отмечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, активно развивающий малое и среднее предпринимательство.

Мы расширяем линейку наших индустриальных парков. В регионе уже действует три таких площадки: "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Сегодня мы осваиваем земельный участок под создание второй очереди промпарка "Преображенка", куда уже готов заходить бизнес со своими проектами.

В этом году вместе с инвесторами мы запустим самый большой в России завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" и крупный логистический центр "Почты России".

Мы намерены и дальше поддерживать высокий интерес к нашему региону. Уверен, что в ближайшее время в Самарскую область придут новые российские и зарубежные компании, готовые инвестировать, строить производства, работать и создавать рабочие места".

Гид потребителя

Последние комментарии

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