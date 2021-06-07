Под Самарой водитель Kia столкнулся с мотоциклистом без прав

В воскресенье, 6 июня, в Красноярском районе Самарской области в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:30 38-летний водитель Kia ехал со стороны с. Красный Яр в направлении пос. Экодолье. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "Ява" под управлением 35-летнего мужчины.
В результате аварии мотоциклиста госпитализировали.
По данным ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом без водительских прав. По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!