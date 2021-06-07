Под Самарой водитель Kia столкнулся с мотоциклистом без прав

В воскресенье, 6 июня, в Красноярском районе Самарской области в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:30 38-летний водитель Kia ехал со стороны с. Красный Яр в направлении пос. Экодолье. На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "Ява" под управлением 35-летнего мужчины.

В результате аварии мотоциклиста госпитализировали.

По данным ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом без водительских прав. По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку.