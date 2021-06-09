В Самарской области первые дни ЕГЭ-2021 прошли без нарушений

31 мая в России тысячи федеральных наблюдателей приступили к мониторингу основного периода ЕГЭ. Мониторинг осуществлялся во всех регионах РФ, в том числе, в Самарской области. Как сообщил "ВН" руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Российского союза молодежи Роман Архипов, в регионе за эти дни не зафиксировано ни одного нарушения.

3, 4 и 7 июня, в дни проведения основных экзаменов (по русскому языку и профильной математике) корпус общественных наблюдателей Российского Союза Молодежи выполнил 9332 выхода в пункты проведения экзамена и СИЦ, обеспечив объективность проведения ЕГЭ во всех регионах России.

"Федеральные наблюдатели совершили 37 выходов в образовательные учреждения Самарской области. На пунктах проведения экзаменов работали как федеральные эксперты и общественные наблюдатели с присутствием, так и осуществлялось онлайн-наблюдение в ситуационно-информационных центрах. За три дня не выявлено ни одного нарушения", — констатировал Роман Архипов.

В целом по России за три дня ЕГЭ выявлено более 1300 нарушений. Большинство касается средств связи, шпаргалок, выноса КИМ.