АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС в Волгоградской области

АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" в Волгоградской области.

В мероприятии были задействованы договорное подразделение пожарной охраны, представители главного управления МЧС России по Волгоградской области, участвовали члены добровольной пожарной дружины (ДПД) и ремонтно-эксплуатационный персонал ЛПДС "Красный Яр". Цель - отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта, проверка оперативности и правильности принятия решений при проведении развертывания пожарно-спасательного оборудования и других работах.

Согласно легенде учений, на одном из резервуаров объемом 50 тыс. куб. м произошло воспламенение на площади 300 кв. м. Стационарная система орошения и автоматическая установка пожаротушения резервуара оказались выведенными из строя. Возникла угроза распространения "огня" на соседний резервуар.

После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли добровольные пожарные дружины объекта и пожарные подразделения МЧС. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации развития и ликвидации "пожара": пенная атака посредством подачи пены в слой нефти и охлаждение "горящего" резервуара с помощью трех переносных лафетных стволов. В учении участвовали 35 человек, использовалось пять единиц пожарной техники.

Наблюдательная комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. По итогам была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений, принявших участие в мероприятии. Персонал ЛПДС "Красный Яр" подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объекте. Все поставленные цели были достигнуты - условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Проведение подобных пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров служит важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.