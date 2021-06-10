16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РИТЭК стал единоличным владельцем российско-германского СП в Волгограде "РИТЭК" эксплуатировал нефтепроводы в ХМАО без разрешения Испанская Repsol выходит из СП, контролирующего самарское "Санеко" "Роснефть" учредила компанию "Самаранефть" Главгосэкспертиза одобрила строительство камеры приема средств очистки на объекте АО "Транснефть-Приволга" в Волгоградской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое учение на ЛПДС в Волгоградской области

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть-Приволга" провело пожарно-тактическое учение на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В мероприятии были задействованы договорное подразделение пожарной охраны, представители главного управления МЧС России по Волгоградской области, участвовали члены добровольной пожарной дружины (ДПД) и ремонтно-эксплуатационный персонал ЛПДС "Красный Яр". Цель - отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта, проверка оперативности и правильности принятия решений при проведении развертывания пожарно-спасательного оборудования и других работах.

Согласно легенде учений, на одном из резервуаров объемом 50 тыс. куб. м произошло воспламенение на площади 300 кв. м. Стационарная система орошения и автоматическая установка пожаротушения резервуара оказались выведенными из строя. Возникла угроза распространения "огня" на соседний резервуар.

После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли добровольные пожарные дружины объекта и пожарные подразделения МЧС. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации развития и ликвидации "пожара": пенная атака посредством подачи пены в слой нефти и охлаждение "горящего" резервуара с помощью трех переносных лафетных стволов. В учении участвовали 35 человек, использовалось пять единиц пожарной техники.

Наблюдательная комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. По итогам была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений, принявших участие в мероприятии. Персонал ЛПДС "Красный Яр" подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объекте. Все поставленные цели были достигнуты - условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Проведение подобных пожарно-тактических учений и учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров служит важной составляющей в рамках обеспечения пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4