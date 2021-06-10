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Занятость Экономическая политика

Завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" примет на работу 900 человек

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский завод по производству металлических дверей "Феррони-Тольятти" продолжает набор сотрудников на новые рабочие места. Сегодня предприятию требуются более чем 900 человек, а именно сварщики, мастера участков, операторы станков, маляры, шлифовщики, подсобные рабочие, слесари, столяры, облицовщики, лаборанты, инженеры, контролеры качества и др.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Сегодня в штате предприятия 800 человек, а всего компания создаст 2 тыс. рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и "белой" заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии.

"Феррони-Тольятти" расположился на площадке бывшего предприятия "АвтоВАЗагрегат". Реализация столь масштабного инвестпроекта находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Формирование благоприятного делового климата - одно из ключевых направлений Стратегии лидерства, обозначенной главой региона.

"С командой областного правительства мы посещали завод "Феррони" в ходе рабочего визита в Тольятти в марте. Сегодня предприятие работает в режиме опытного и полностью готово к старту серийного производства. С выходом на плановые объемы уже с августа здесь будет выпускаться более 2 млн дверей в год", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас на заводе ведется монтаж и подготовка к запуску автоматической сборочной линии - итальянские специалисты одновременно с пусконаладочными процессами обучают сотрудников работе с высокотехнологичным оборудованием.

Как рассказал директор по производству "Феррони-Тольятти" Вадим Харламов, абсолютно каждая дверь, собранная на заводе, проходит тщательный контроль качества. "Отдел технического контроля оценивает изделия на соответствие необходимым внешним признакам и техническим характеристикам. Затем дверь упаковывается и отправляется заказчикам. Сейчас мы вышли на максимальные объемы ручной сборки. Запуск автоматической линии позволит нам уже в этом месяце нарасттить выпуск готовых изделий с 250 до 700 единиц. С выходом на плановые мощности мы будем производить по 5-6 тыс. дверей в сутки", - рассказал Вадим Харламов.

Руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева отметила, что проект "Феррони-Тольятти" очень важен для города. "Это не только дополнительные рабочие места, но и налоговые отчисления, которые в дальнейшем мы направляем на решение социальных вопросов", - подчеркнула она.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров подписал соглашение с генеральным директором компании "Феррони" Мариной Павловой. Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд. рублей и создание еще 1500 новых рабочих мест.

Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом "Сколково" и "Феррони", которое позволит продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области - технопарка "Жигулевская долина".

В результате подписания соглашения компании может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда "Сколково". "Феррони" сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам превысит 15 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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