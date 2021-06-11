Самара стала самым активным городом в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств

Впервые в этом году голосование по выбору объектов проходило на единой онлайн-платформе za.gorodsreda.ru, разработанной АНО "Диалог Регионы" совместно с минстроем РФ. Голосование проводилось по всей стране на протяжении пяти недель — с 26 апреля по 30 мая.
В Самарской области выбор в пользу той или иной территории сделали более 366 тысяч жителей — в ПФО это второе место по активности граждан. При этом Самара по этому показателю на первом месте в стране.
Голосование проходило в десяти городах Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск и муниципальном районе Безенчукский. Из 100 предложенных общественных пространств жители выбрали те, которые по их мнению в первую очередь нуждаются в трансформации и реконструкции. Победителями голосования, благоустройство которых начнется в 2022 году, стали 52 общественные территории.
В голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе отдаленные населенные пункты. В целом по России проголосовали 9,678 млн человек. Из них 2,2 млн голосов было отдано жителями ПФО. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов — 1,7 млн.
Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский оценил процент вовлеченности как достаточно высокий. "Безопасность голосования на платформе обеспечило АНО "Диалог Регионы": требовалась аутентификация с помощью сотового телефона и портала "Госуслуги", — отметил он. — В процессе голосования произошло несколько незначительных попыток хакерских атак на сайт, они были успешно отражены. Также были отмечены единичные случаи накрутки голосов и подозрительных участников, в результате чего аннулировали около 0,3% голосов".
"Результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным, — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. — Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования".
Большой вклад в вовлечение жителей региона в голосование внесли волонтеры — более 32 тыс. человек — в два раза больше, чем было запланировано. Добровольцы помогали голосовать жителям на 8,5 тыс. волонтерских точках.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.