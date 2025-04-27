"Акрон" вырвал ничью в матче с "Химками" — 2:2

В воскресенье, 27 апреля, в Химках в 26 туре чемпионата России "Акрон" сыграл вничью с подопечными Магомеда Адиева — 2:2.
Тольяттинцы вышли вперед уже на 12 минуте, Фернандес сделал длинную передачу на Дзюбу, и Артем головой перекинул Кокарева — 1:0. Проходят 12 минут и химчане сравнивают счет, Бакаев бьет по воротам и после серии рикошетом Константин Савичев, касаясь, переправляет мяч в сетку — 1:1.
Спустя пять минут Эсковаль наступает на голеностоп Бакаева в штрафной, и арбитр без замедлений указывает на точку. Вера с пенальти выводит "Химки" вперед — 1:2. На 67 минуте после подачи с углового Дзюба выиграл вверх и сделал скидку в центр, Заболотный выбил мяч, который перехватил Эсковаль и пробил через себя, поставив точку в матче — 2:2.
Следующий матч тольяттинцы проведут 2 мая в Самаре против махачкалинского "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.