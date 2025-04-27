"Крылья Советов" вырвали победу у "Оренбурга" в концовке — 2:0

В воскресенье, 27 апреля, в Самаре в 26-м туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" — 2:0.
Самарцы имели несколько возможностей открыть счет, но удалось сделать это только на 83 минуте. Мяч попал в руку Ивану Башичу на границе штрафной площади и после просмотра ВАР главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти. К точке подошел Иван Сергеев и забил 60-й мяч за зелено-бело-синих.
На 87 минуте подопечные Игоря Осинькина увеличили преимущество, с передачи Антона Зиньковского отличился Дмитрий Цыпченко — 2:0.
После победы "Крылья Советов" набрали 30 очков и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.
Следующий матч самарцы проведут 5 мая на домашнем стадионе против московского "Динамо".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.