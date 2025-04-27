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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вырвали победу у "Оренбурга" в концовке — 2:0

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 апреля, в Самаре в 26-м туре чемпионата России "Крылья Советов" обыграли "Оренбург" — 2:0.

Фото: pfcks.ru

Самарцы имели несколько возможностей открыть счет, но удалось сделать это только на 83 минуте. Мяч попал в руку Ивану Башичу на границе штрафной площади и после просмотра ВАР главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти. К точке подошел Иван Сергеев и забил 60-й мяч за зелено-бело-синих.

На 87 минуте подопечные Игоря Осинькина увеличили преимущество, с передачи Антона Зиньковского отличился Дмитрий Цыпченко — 2:0.

После победы "Крылья Советов" набрали 30 очков и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч самарцы проведут 5 мая на домашнем стадионе против  московского "Динамо".

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