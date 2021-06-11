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Занятость Экономическая политика

Самозанятым Самарской области помогут с продвижением проектов в соцсетях

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самозанятые нашего региона, зарегистрированные в системе "Мой налог" в 2021 году, смогут претендовать на получение новой пакетной услуги от центра поддержки предпринимательства "Мой Бизнес". Теперь пользователям специального налогового режима доступно профессиональное продвижение их проектов в социальных сетях.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве.

Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Специальный пакет услуг для самозанятых разработан по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Услуга позволит сформулировать поэтапную стратегию развития аккаунтов начинающего предпринимателя в социальных сетях, определить основные цели и задачи продвижения, установить контакт с целевой аудиторией и настроить продажи.

"Новая пакетная мера поддержки самозанятых, которую мы запускаем, позволит получателю увеличить число подписчиков в соцсетях и, как результат, повысить объемы продаж через этот канал коммуникации с клиентами. Наша услуга будет способствовать развитию проекта в целом, стимулировать разработку новых продуктов и освоение дополнительных направлений в своем деле. Самозанятые научатся профессионально работать с клиентами онлайн и в полной мере использовать интернет-инструменты для продвижения своего бизнеса", - рассказал о новой мере поддержки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В состав пакета "Профессиональное продвижение в социальных сетях" входят такие услуги, как стартовая консультация маркетолога, разработка индивидуального плана развития бизнеса, визуальное оформление аккаунта проекта в социальной сети, промо-фотосессия для проекта от профессионального фотографа, проведение тестовой рекламной кампании в социальной сети, разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Услуга доступна только новым (зарегистрированным в 2021 году) плательщикам налога на профессиональный доход. Консультации в рамках данной меры господдержки можно получить как в очном формате - на индивидуальных встречах с экспертами и специалистами, так и заочно (по запросу). Подать заявку на получение новой меры и узнать о других инструментах поддержки самозанятых можно на сайте mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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