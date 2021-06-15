Фестиваль "Пластилиновый дождь" пройдет 14 и 15 августа в Струковском саду

В Самаре 14 и 15 августа пройдет фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь".
Мероприятие состоится традиционно в Струковском саду. Об этом сообщают организаторы в соцсети.
В ближайшее время начнется прием заявок.
В Самаре 14 и 15 августа пройдет фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь".
Мероприятие состоится традиционно в Струковском саду. Об этом сообщают организаторы в соцсети.
В ближайшее время начнется прием заявок.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.