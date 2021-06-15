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Экономическая политика Экономика и бизнес

Волжский инвестиционный саммит вновь пройдет в Самаре

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 — 30 июля в Самарской области уже третий год подряд пройдет Volga Investment Summit. Организованный правительством Самарской области саммит станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса. Одной из главных тем традиционно станут инвестиции.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В Самарской области сегодня реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,2 трлн рублей. Регион является лидером страны по уровню развития государственно-частного партнерства.

Благоприятный деловой климат здесь формируется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

"Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств. Они продолжают активно развиваться, например, особая экономическая зона "Тольятти" в 2020 году вошла в тройку лучших особых экономических зон России", — отметил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году спикеры и участники саммита смогут собраться офлайн на одной из деловых площадок Самары, чтобы лично принять участие в обсуждении деловой повестки события. Кроме того, организаторы предусмотрели возможность онлайн-участия в мероприятии.

Ключевая тема Волжского инвестиционного саммита остается неизменной — "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". Эксперты примут участие в программе, состоящей из панельных дискуссий, круглых столов и обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. В фокусе саммита — построение глобальных партнерств и дальнейшее развитие экономики и инвестиций в постковидном мире.

"Volga Investment Summit пройдет на площадке Самарской области уже в третий раз. Представители власти и бизнеса вновь соберутся, чтобы обсудить самые острые вопросы, "сверить часы" и наметить дальнейшие шаги развития. Несмотря на сложности прошлого года и постепенное восстановление экономик, в регионе не останавливалась реализация инвестиционных проектов, мы продолжаем формировать лучшие условия для частного бизнеса и видим большой интерес к Самарской области со стороны российских и зарубежных компаний. Саммит позволит нам получить полную картину об инвестиционном климате страны и тенденциях, чтобы оперативно реагировать на новые вызовы времени", — рассказал о предстоящем мероприятии министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже традиционно программа будет разделена на два основных трека. В рамках трека "Инвестиции" эксперты обсудят инфраструктурные проекты, развитие городских агломераций и новые парадигмы развития бизнеса. Второй трек "Volga Angels" будет посвящен созданию венчурных фондов, развитию корпоративных инноваций, взаимодействию инвесторов с основателями высокотехнологичных компаний, построению стратегии выходов из инвестиций и другим вопросам венчура. Отдельное внимание будет уделено секретам роста стартапов, лучшим практикам инвестиционной культуры в России и США.

"Мы продолжаем делить наш саммит на две основные линии — это традиционные инвестиции и венчурный рынок. Это не значит, что эти направления какие-то обособленные, наоборот, они дополняют друг друга. Самарской области есть о чем рассказать, наш опыт не раз отмечали на федеральном уровне, поэтому мы открыты к обсуждению перспективных направлений и новых идей. Каждый раз саммит дает массу новой информации и пищи для размышления", — отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.

Организатором саммита выступает правительство Самарской области, оператор — Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.

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