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Растениеводство АПК и пищепром

В Приволжском районе на поля вышла новая дождевальная машина "Корвет"

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе состоялся пуск в эксплуатацию новейшей дождевальной машины "Корвет", изготовленной Самарским заводом сельскохозяйственного машиностроения в содружестве с СамГТУ.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Аналогов этой разработки в регионе пока нет. Принципиальным отличием уникальной дождевальной машины "Корвет" от импортных аналогов является разделение водопотока, что позволяет отключать подачу оросительной воды в основной трубопровод и производить передвижение машины без полива. Поволжская МИС провела 600-т часовое испытание машины, которая доказала свою надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

"Дождевальная машина "Корвет", созданная в рамках программы импортозамещения, сочетает в себе современные инновационные технологии, надежность и простоту в эксплуатации. Машина спроектирована для работы при низком давлении, что позволяет существенно снизить затраты на орошение. Она идеальна для полива зерновых, овощебахчевых и технических культур, а также многолетних трав, лугов, пастбищ.", — рассказал руководитель проекта "Мелиорация внутрихозяйственной сети" Валерий Карев.

"Наше предприятие с удовольствием взялось за проект развития оросительных систем, ведь именно орошаемые земли — залог стабильности для нашего СПК. В основном мы выращиваем пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, а им требуется очень много влаги.  В хозяйстве работают 14 машин "Фрегат", которые за полвека эксплуатации показали свою высокую надежность. От новых машин ждем еще большую отдачу. Но главное, что это машины отечественного производства, а значит их эксплуатация экономически выгоднее", — сказал руководитель СПК "Новое Заволжье" Николай Савенков. Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту хозяйство получило от государства существенную компенсацию затрат, понесенных при строительстве мелиоративных объектов.

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