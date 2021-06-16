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ДТП Происшествия

Под Тольятти водитель грузовика сбил мотоциклиста

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным регионального ГУ МВД, в 8:00 в с. Русская Борковка 37-летний водитель грузовика, отъезжая с правой обочины на ул. Кооперативной, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом под управлением 28-летнего мужчины.

Мотоциклист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.

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