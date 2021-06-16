Под Тольятти водитель грузовика сбил мотоциклиста

Во вторник, 15 июня, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и мотоцикла.
По данным регионального ГУ МВД, в 8:00 в с. Русская Борковка 37-летний водитель грузовика, отъезжая с правой обочины на ул. Кооперативной, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом под управлением 28-летнего мужчины.
Мотоциклист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!