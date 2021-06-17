Техническое творчество молодежи стало востребовано на производстве

Идея создать на базе конструкторского бюро завода по производству алюминиевых лодок "Волжанка" кружок технического творчества прозвучала на встрече доцента Самарского государственного технического университета, члена правления Совета отцов Константина Доладова, главы Куйбышевского района Самары Алексея Коробкова и руководителя предприятия и его основателя Василия Прудецкого.

Продукция этого завода, работающего на территории Куйбышевского района Самары, сегодня известна по всей стране и в Европе. Сейчас в группе компаний трудится около 200 человек, причем зарплаты квалифицированных сотрудников на производстве весьма достойные.

А начиналась история этого успеха почти пятнадцать лет назад буквально "в гараже" - в мастерской по производству моторных лодок. Сегодня это современное конвейерное производство, отвечающее всем требованиям по техническому оснащению и организации труда. В настоящее время руководство предприятия намерено расширять производственные мощности.

Здесь есть собственные цеха по изготовлению почти всех комплектующих современной лодки. Действует собственное конструкторское бюро, где разрабатываются новые модели и постоянно совершенствуются уже найденные технические решения. Именно на его базе Василий Прудецкий предложил создать что-то вроде кружка детско-юношеского технического творчества для ребят, увлеченных 3D-моделированием. Наставниками для них могли бы выступать инженеры-конструкторы предприятия.

Идею производственника поддержал Константин Доладов и от имени Совета отцов выразил готовность содействовать ее воплощению в жизнь.