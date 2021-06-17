Индустриальный парк АвтоВАЗа проведет день открытых возможностей

23 июня индустриальный парк АО "АвтоВАЗ" впервые проведет день открытых возможностей.

К участию приглашаются российские и зарубежные предприниматели, планирующие начать собственное дело или расширить действующее производство, и все заинтересованные лица.

За 1,5 часа мероприятия о стратегии развития Индустриального парка расскажет вице-президент по промышленным сервисам АвтоВАЗ Бернар Сонилак, будут представлена виртуальная экскурсия по парку, успешные кейсы от действующих российских и зарубежных резидентов. Также собравшихся проинформируют о преимуществах размещения и системе сопровождения деятельности резидентов и мерах поддержки предпринимательства в Самарской области.

Для участия необходимо будут зареегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/VNJC7.