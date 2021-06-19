На "Волгафесте" работает мобильный прививочный пункт вакцинации

На Самарской набережной для участников фестиваля "Волгафест" и всех желающих работает мобильный прививочный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, организованный самарской горбольницей № 6.
"Как и в поликлинике, перед вакцинацией мы обязательно проводим осмотр пациента, выполняем термометрию, сатурацию, то есть смотрим уровень кислорода в крови, измеряем артериальное давление, выявляем, болеет ли на данный момент пациент какими-то респираторными или острыми хроническими заболеваниями. После вакцинации обязательно даем информацию о повторной вакцинации", — отметил участковый врач-терапевт Самарской городской больницы № 6 Роман Шишкин.
Пункт будет работать 19 и 20 июня с 12.00 до 20.00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС).
Без предварительной записи пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966