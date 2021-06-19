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Здравоохранение Общество

На "Волгафесте" работает мобильный прививочный пункт вакцинации

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Самарской набережной для участников фестиваля "Волгафест" и всех желающих работает мобильный прививочный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, организованный самарской горбольницей № 6.

"Как и в поликлинике, перед вакцинацией мы обязательно проводим осмотр пациента, выполняем термометрию, сатурацию, то есть смотрим уровень кислорода в крови, измеряем артериальное давление, выявляем, болеет ли на данный момент пациент какими-то респираторными или острыми хроническими заболеваниями. После вакцинации обязательно даем  информацию о повторной вакцинации", — отметил участковый врач-терапевт Самарской городской больницы № 6 Роман Шишкин.

Пункт будет работать 19 и 20 июня с 12.00 до 20.00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у бассейна ЦСК ВВС).

Без предварительной записи пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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