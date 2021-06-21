16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Приволжском районе на поля вышла новая дождевальная машина "Корвет" КуйбышевАзот расширяет поставки самарским аграриям жидких азотсеросодержащих минеральных удобрений Весенние полевые работы в Самарской области завершатся на этой неделе Группа "Континент" делает ставку на органическое сельское хозяйство КАС показала высокую эффективность в ходе эксперимента

Растениеводство АПК и пищепром

Объем удобрений, накопленных хозяйствами региона, превышает прошлогодний в 1,5 раза

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Еще 25 мая на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сказал, что до завершения весенне–полевых работ остаются считанные дни. И на еженедельном совещании 15 июня он доложил, что посевная финишировала 1 июня.

Фото: Мария КОЛОСОВА

2150 тысяч гектаров засеяно в этом году в регионе, что на 20 тысяч гектаров больше по сравнению с уровнем 2020 года. Прибавили в объемах все культуры, выросла доля оригинальных и элитных семян, сократился объем семян массовых репродукций, отсутствуют несортовые.

Больше 1140 тыс. га составляет площадь зерновых и зернобобовых культур, кормовые посеяны на 167 тыс. га. Яровой сев проходил с одновременным внесением удобрений. На площади 4 тыс. га завершена посадка картофеля, на 3,5 тыс. гектаров — овощных культур.

Сейчас сельхозпредприятия активно ведут сезонные полевые работы по уходу за посевами, готовят паровые поля, заготавливают корма, вводят в оборот неиспользуемую пашню. Более 550 тыс. га посевов обработано гербицидами от болезней и вредителей.

Николай Абашин ранее подчеркивал, что в этом году особое внимание уделено внесению минеральных удобрений и подкормке сельскохозяйственных культур. В период вегетации растений хозяйства продолжают использовать минеральные удобрения. По мнению министра, в этом году накоплено 153 тыс. т минеральных удобрений, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года. Более 20 тыс. тонн минеральных удобрений, то есть на 40% больше, чем годом ранее, аграриям региона под весенний сев поставила сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"). Региональный офис сети начал работу в Самаре в конце прошлого года.

По информации министерства, озимые зерновые культуры подкормлены на площади более 450 тыс. га. Под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади более 500 тыс.

Погодные условия в этом агросезоне выдались аномальные — многие рекорды уже побиты по температурному режиму. Необычная жара в мае, безусловно, сказалась на качестве посевов. Ранее на одном из совещаний министр предложил главам муниципальных образований сосредоточить усилия на обеспечении получения урожая на каждой территории, предметно расписав, где и что нужно предпринять для достижения цели. Отдельное внимание глава ведомства уделил организации помощи предприятиям с точки зрения приобретения удобрений.

"Сейчас мы готовимся к осеннему севу, продолжаем завозить продукцию на склады в Самарской и соседних областях, для того чтобы наши потребители смогли получить удобрения вовремя и внести их в оптимальные агрономические сроки", — отметил глава регионального офиса "ФосАгро-Регион" Александр Смирнов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Михаил Вдовин 10 июля 2015 11:59 Режим ЧС из-за засухи введен в Елховском и Алексеевском районах

А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?

Александр Петров 05 февраля 2015 11:19 Управляющий "Шигонского агрохолдинга" взыскал с компании 562 тыс. руб. за свои услуги

Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.

Олег З.............. 14 января 2015 16:16 Рыбхоз "Кутулук" оштрафован на 5 тыс. руб. за уклонение от проверки Россельхознадзора

Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4