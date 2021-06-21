Объем удобрений, накопленных хозяйствами региона, превышает прошлогодний в 1,5 раза

Еще 25 мая на оперативном совещании в правительстве министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сказал, что до завершения весенне–полевых работ остаются считанные дни. И на еженедельном совещании 15 июня он доложил, что посевная финишировала 1 июня.

2150 тысяч гектаров засеяно в этом году в регионе, что на 20 тысяч гектаров больше по сравнению с уровнем 2020 года. Прибавили в объемах все культуры, выросла доля оригинальных и элитных семян, сократился объем семян массовых репродукций, отсутствуют несортовые.

Больше 1140 тыс. га составляет площадь зерновых и зернобобовых культур, кормовые посеяны на 167 тыс. га. Яровой сев проходил с одновременным внесением удобрений. На площади 4 тыс. га завершена посадка картофеля, на 3,5 тыс. гектаров — овощных культур.

Сейчас сельхозпредприятия активно ведут сезонные полевые работы по уходу за посевами, готовят паровые поля, заготавливают корма, вводят в оборот неиспользуемую пашню. Более 550 тыс. га посевов обработано гербицидами от болезней и вредителей.



Николай Абашин ранее подчеркивал, что в этом году особое внимание уделено внесению минеральных удобрений и подкормке сельскохозяйственных культур. В период вегетации растений хозяйства продолжают использовать минеральные удобрения. По мнению министра, в этом году накоплено 153 тыс. т минеральных удобрений, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года. Более 20 тыс. тонн минеральных удобрений, то есть на 40% больше, чем годом ранее, аграриям региона под весенний сев поставила сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"). Региональный офис сети начал работу в Самаре в конце прошлого года.



По информации министерства, озимые зерновые культуры подкормлены на площади более 450 тыс. га. Под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади более 500 тыс.



Погодные условия в этом агросезоне выдались аномальные — многие рекорды уже побиты по температурному режиму. Необычная жара в мае, безусловно, сказалась на качестве посевов. Ранее на одном из совещаний министр предложил главам муниципальных образований сосредоточить усилия на обеспечении получения урожая на каждой территории, предметно расписав, где и что нужно предпринять для достижения цели. Отдельное внимание глава ведомства уделил организации помощи предприятиям с точки зрения приобретения удобрений.



"Сейчас мы готовимся к осеннему севу, продолжаем завозить продукцию на склады в Самарской и соседних областях, для того чтобы наши потребители смогли получить удобрения вовремя и внести их в оптимальные агрономические сроки", — отметил глава регионального офиса "ФосАгро-Регион" Александр Смирнов.