В ТГУ прочитают лекцию о прививках от COVID

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) приглашает на научно-популярную лекцию "Вакцины против COVID. Объективный взгляд на вопрос".
Лекцию прочтет директор Центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. Он расскажет о том, какие вакцины от коронавирусной инфекции сейчас предлагаются жителям России, как они работают и по какому принципу в организме человека формируется иммунитет от этих вакцин. Также Александр Бунев ответит на вопросы, если таковые возникнут у аудитории.
Лекция состоится 24 июня 2021 года в 11:00 в актовом зале главного корпуса ТГУ (ул. Белорусская, 14). Она также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ТОЛК ТВ.
Прививочная кампания в России стартовала 5 декабря 2020 года. Сейчас профильный комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает инициативу о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966