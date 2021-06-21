В ТГУ прочитают лекцию о прививках от COVID

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) приглашает на научно-популярную лекцию "Вакцины против COVID. Объективный взгляд на вопрос".

Лекцию прочтет директор Центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. Он расскажет о том, какие вакцины от коронавирусной инфекции сейчас предлагаются жителям России, как они работают и по какому принципу в организме человека формируется иммунитет от этих вакцин. Также Александр Бунев ответит на вопросы, если таковые возникнут у аудитории.

Лекция состоится 24 июня 2021 года в 11:00 в актовом зале главного корпуса ТГУ (ул. Белорусская, 14). Она также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ТОЛК ТВ.

Прививочная кампания в России стартовала 5 декабря 2020 года. Сейчас профильный комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает инициативу о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.