Испытательная лаборатория Самарского РНУ расширила область аккредитации

Экспертной организацией, уполномоченной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), подтверждена компетентность и расширена область аккредитации испытательной лаборатории Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".
Испытательная лаборатория (ИЛ) Самарского РНУ функционирует на базе станции смешения нефти пл. "Самара". Специалисты лаборатории выполняют анализ нефти по 11 показателям и обеспечивают непрерывный контроль за качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводам, а также контроль процессов компаундирования.
В связи с противоэпидемическими мерами экспертиза лаборатории была организована в режиме видеоконференции. Члены комиссии экспертной организации оценивали оснащенность лаборатории техническими средствами и материальными ресурсами, эффективность системы менеджмента качества лаборатории. Кроме того, сотрудники лаборатории продемонстрировали высокий уровень компетентности при проведении исследований с использованием различных методов, а также знание техники работы на современном оборудовании и применяемых методик.
Увеличены исследовательские возможности лаборатории, в том числе расширены возможности определения хлорорганических соединений в нефти с учетом ужесточения норматива по данному показателю. Лаборатория расширила область аккредитации на новый национальный стандарт ГОСТ 33342-2015 "Нефть. Методы определения органических хлоридов".
Заключение экспертов подтвердило полное соответствие деятельности лаборатории критериям аккредитации. Расширение области аккредитации подтверждает высокое качество и достоверность исследований, связанных с приемом и транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть-Приволга".
До конца текущего года все приборы лаборатории будут подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть", что позволит полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее