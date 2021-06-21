Испытательная лаборатория Самарского РНУ расширила область аккредитации

Экспертной организацией, уполномоченной Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), подтверждена компетентность и расширена область аккредитации испытательной лаборатории Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга".

Испытательная лаборатория (ИЛ) Самарского РНУ функционирует на базе станции смешения нефти пл. "Самара". Специалисты лаборатории выполняют анализ нефти по 11 показателям и обеспечивают непрерывный контроль за качеством нефти, транспортируемой по нефтепроводам, а также контроль процессов компаундирования.

В связи с противоэпидемическими мерами экспертиза лаборатории была организована в режиме видеоконференции. Члены комиссии экспертной организации оценивали оснащенность лаборатории техническими средствами и материальными ресурсами, эффективность системы менеджмента качества лаборатории. Кроме того, сотрудники лаборатории продемонстрировали высокий уровень компетентности при проведении исследований с использованием различных методов, а также знание техники работы на современном оборудовании и применяемых методик.

Увеличены исследовательские возможности лаборатории, в том числе расширены возможности определения хлорорганических соединений в нефти с учетом ужесточения норматива по данному показателю. Лаборатория расширила область аккредитации на новый национальный стандарт ГОСТ 33342-2015 "Нефть. Методы определения органических хлоридов".

Заключение экспертов подтвердило полное соответствие деятельности лаборатории критериям аккредитации. Расширение области аккредитации подтверждает высокое качество и достоверность исследований, связанных с приемом и транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть-Приволга".

До конца текущего года все приборы лаборатории будут подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть", что позволит полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти.