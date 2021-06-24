Дмитрий Азаров принял участие в федеральном семинаре-совещании по жилищному строительству

В четверг, 24 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании для глав регионов, где обсудили достижение показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и развития территорий.

Мероприятие в режиме видео-конференц-связи провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Также участников семинара приветствовали помощник президента РФ Игорь Левитин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Ключевая задача, наша миссия — создать инфраструктуру для комфорта человека, — отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в начале своего доклада. — Необходимо создать среду, в которой человеку будет комфортно жить, учиться, работать, развиваться, где он будет чувствовать себя счастливым".

По словам вице-премьера правительства РФ, глобальный мировой тренд сегодня — агломерации. В России сформировано около 40 агломераций, которые вносят существенный вклад в жилищное строительство в стране и являются его основным драйвером. Крупнейшая нестоличная агломерация расположена именно в Самарской области.

"Чтобы развернуть масштабное строительство в агломерациях, потребуется 160 тысяч гектаров земли и увеличение градостроительного потенциала территорий", — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, что в Самарской области работа по раскрытию градостроительного потенциала территории уже ведется: по поручению губернатора Дмитрия Азарова разрабатывается комплексная транспортно-логистическая схема Самарско-Тольяттинской агломерации, которая будет предусматривать единую диспетчеризацию перевозок и создавать комфортные условия для маятниковой миграции населения. Кроме того, реализован первый шаг к созданию скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти — поезд "Ласточка".

За последние три года в Самарской области было обновлено свыше 1,2 тыс. км региональных и муниципальных дорог. Ведется строительство сразу трех мостовых переходов через три главные водные артерии региона — через Волгу, Самару и Сок. В текущем году в регионе будут отремонтированы или построены 305 км дорог.

Сергей Кириенко напомнил о беспрецедентной мере поддержки, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию — об инфраструктурных кредитах. А Марат Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь на эту меру поддержки будут претендовать наиболее подготовленные проекты. Также вице-премьер призвал губернаторов к системной работе с главами крупных муниципальных образований по увеличению градопотенциала.

В ходе совещания были озвучены приоритеты жилищного строительства на сегодняшний день. Среди них комплексное развитие населенных пунктов, переселение из аварийного жилья, льготная ипотека, решение проблем дольщиков, увеличение эффективности использования земли и увеличение градостроительного потенциала.

Как сообщил Марат Хуснуллин, в текущем году в России планируется построить и сдать более 85 млн кв. м жилья. И правительство РФ ставит задачу ежегодно увеличивать объем ввода жилья на 5 млн кв. м, на 4-5% в год.

На территории Самарской области за первые пять месяцев 2021 г. введено 778 тыс. кв. м жилья, что составляет 46% от плана текущего года. Из них 355 тыс. кв. м в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство.