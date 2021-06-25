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Губернатор Власть и политика

Областные власти помогут ветцентру для безнадзорных животных

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам оказать поддержку региональному ветеринарному центру по проблемам безнадзорных животных "ФлагманВет". Его директор Инна Тарасенко обратилась к главе региона на личном приеме с просьбой поддержать проект расширения центра.

Губернатор ранее уже неоднократно оказывал поддержку "ФлагманВету": в период паводка помог спасти от затопления строящийся центр для животных недалеко от села Лопатино в Волжском районе. Зимой благодаря поддержке главы региона в центре провели электричество, помогли решить вопрос с реструктуризацией платежей за аренду.

"После нашей встречи с вами все вопросы были решены. Администрация района нам помогла с переводом земли и с тем, чтобы спасти нас от наводнения. Спасибо вам огромное за эту помощь!" — поблагодарила губернатора директор приюта для бездомных животных.

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Летом 2020 г. в селе Лопатино Волжского района на площади в 1 га появился центр по содержанию животных. Сейчас там находится 31 вольер, в котором проживают 150 бездомных собак. Центр был обустроен по инициативе, а также силами и средствами самарской ветеринарной клиники "ФлагманВет". Однако в начале весны 2021 г. начинание столкнулось с серьезными проблемами.

Дмитрий Азаров обсудил с Инной Тарасенко вопрос дальнейшего расширения центра. Строительные работы в Лопатино продолжаются, но в связи с тем, что земля оказалась в затопляемой зоне и после проведенных изысканий стало очевидным, что крупный ветеринарный центр здесь создавать нецелесообразно, сейчас "ФлагманВет" находится в поиске еще одной площадки для реализации масштабного проекта.

"Сейчас мы принимаем гораздо большее количество больных животных, животных, которые попали в беду. В приюте на данный момент содержится 850 животных", — сообщила директор "ФлагманВет".

Губернатор поручил профильным ведомствам оказать содействие в решении вопроса. В проработке уже находится несколько вариантов земельных участков, на которых можно будет разместить региональный ветеринарный центр.

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