Областные власти помогут ветцентру для безнадзорных животных

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам оказать поддержку региональному ветеринарному центру по проблемам безнадзорных животных "ФлагманВет". Его директор Инна Тарасенко обратилась к главе региона на личном приеме с просьбой поддержать проект расширения центра.
Губернатор ранее уже неоднократно оказывал поддержку "ФлагманВету": в период паводка помог спасти от затопления строящийся центр для животных недалеко от села Лопатино в Волжском районе. Зимой благодаря поддержке главы региона в центре провели электричество, помогли решить вопрос с реструктуризацией платежей за аренду.
"После нашей встречи с вами все вопросы были решены. Администрация района нам помогла с переводом земли и с тем, чтобы спасти нас от наводнения. Спасибо вам огромное за эту помощь!" — поблагодарила губернатора директор приюта для бездомных животных.
Дмитрий Азаров обсудил с Инной Тарасенко вопрос дальнейшего расширения центра. Строительные работы в Лопатино продолжаются, но в связи с тем, что земля оказалась в затопляемой зоне и после проведенных изысканий стало очевидным, что крупный ветеринарный центр здесь создавать нецелесообразно, сейчас "ФлагманВет" находится в поиске еще одной площадки для реализации масштабного проекта.
"Сейчас мы принимаем гораздо большее количество больных животных, животных, которые попали в беду. В приюте на данный момент содержится 850 животных", — сообщила директор "ФлагманВет".
Губернатор поручил профильным ведомствам оказать содействие в решении вопроса. В проработке уже находится несколько вариантов земельных участков, на которых можно будет разместить региональный ветеринарный центр.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!