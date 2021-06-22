Основатель самарского ветцентра "ФлагманВет": "Нужно запретить нынешние методы отлова бродячих собак"

Летом 2020 г. в селе Лопатино Волжского района на площади в 1 га появился центр по содержанию животных. Сейчас там находится 31 вольер, в котором проживает 150 бездомных собак. Центр был обустроен по инициативе, а также силами и средствами самарской ветеринарной клиники "ФлагманВет". Однако в начале весны 2021 г. начинания столкнулись с серьезными проблемами.

Первой проблемой стало половодье. Основатель самарской ветеринарного центра "ФлагманВет": Инна Тарасенко рассказала, что продавец земельного участка их подвел и не предупредил, что территория расположена в подтопляемой зоне. В период обильного таяния снега собаки в прямом смысле чуть не уплыли вместе с вольерами.

"У нас в собственности оказалась земля, которая тонет в дождь. Весной нас сильно затопило, мы чуть не утонули. Экстренно пришлось дополнительно покупать и завозить на участок 15 тысяч тонн грунта, чтобы поднять поверхность на один метр. Это позволит избежать подтопления в будущем", — рассказывает Инна Сергеевна.

Вторая проблема — нехватка вольеров. Центр по содержанию бездомных животных требует срочного расширения.

"Кроме уже имеющихся, где проживает около 150 собак, нужно еще 52 вольера, — рассказывает Инна Тарасенко. — Но стройматериалы, железо и дерево, сильно подорожали. Мы были в смятении, когда поняли, что прошлогодняя смета настолько устарела. Для нас это огромные средства, требуется около 4-5 млн рублей. Но и не строить — не вариант, так как огромное количество животных, а всего у нас их более 850, находится в арендованном жилье, за которое мы платим большие средства. Собаки ждут новых вольеров".

Сотрудники центра по содержанию бездомных животных неоднократно обращались в строительные организации, но не получили ответа.

"Все наши самостоятельные обращения сталкиваются с равнодушием. Нужно, чтобы кто-то более влиятельный посодействовал", — говорит директор "ФлагманВет". Сейчас она надеется на конструктивный разговор с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

Впрочем, строительство вольеров, по словам Инны Тарасенко, — лишь временная мера. Стратегические планы — построить крупный ветеринарный центр полного цикла с рекреационной зоной. В таком центре животные могли бы проходить лечение, психологическую реабилитацию, а неравнодушные люди — проводить с ними время.

Сейчас в распоряжении "ФлагманВет" — помещение в центре Самары, на ул. Красноармейской, но оно не отвечает многим требованиям, в первую очередь, — по площади.

"Наше 300-метровое здание на ул. Красноармейской не справляется с тем, чтобы лечить животных со всей области, сотрудники работают круглосуточно, буквально зашиваются", — продолжает директор ветклиники.

Для строительства ветцентра полного цикла на 5 тыс. кв метров нужны средства, а также дополнительный участок земли. На имеющемся, в селе Лопатино, где сейчас располагаются вольеры, строить невозможно.

"Это проект на пять тысяч кв. метров, сопоставим с огромным зданием вроде торгового центра. Он одноэтажный, занимает большую площадь. От имеющегося участка нужно уходить в сторону, но там везде подтопляемая зона. Либо брать соседние участки в том же селе Лопатино, так как мы должны базироваться в одном населенном пункте. Многие считают этот проект нереальным, но мы не теряем надежды, продолжаем его разрабатывать. У нас есть команда классных архитекторов, они в это верят, как и мы", — озвучивает планы собеседник ВН.

По предварительным подсчетам, строительство такого центра обойдется в 200 млн рублей, и это — очередная проблема. На государственно-частное партнерство специалисты "ФлагманВет" не рассчитывают. Любое государственно-частное партнерство предполагает возврат средств, а с такого бизнеса вернуть деньги в бюджет непросто.

"Надеюсь на социальный ликбез и заинтересованность обычных людей в проекте. Мы наблюдаем огромный прирост подписчиков в соцсетях, видим большое количество откликов не только от самарцев, но и от жителей других регионов, и даже мира. Профессионалы вступают с нами в сотрудничество, причем бесплатно. Сейчас нет понимания, где взять средства на глобальное строительство, но уверена, это сделать можно", — надеется Инна Тарасенко.

Эксперт также поделилась мнением относительно нынешней ситуации, сложившейся в регионе с отловом собак.

"Мы занимаемся совершенно другими вещами, нежели представители фирм по отлову. Мы не тащим за шею дикую, наполовину задушенную и извивающуюся собаку. Нам либо жители привозят животных, попавших в беду, либо обращаются за помощью, чтобы мы смогли сами спасти собаку или кошку. Сейчас мы движемся по направлению создания патрульной службы по аналогии с американской полицией по защите животных. Такая служба может выезжать, дежурить, патрулировать все районы. Пока это все непросто, поскольку тоже требует финансирования, но проект более чем жизнеспособный. Поэтому наша деятельность сегодня — не просто отлов животных, а комплексный подход: начиная от спасения животного, оказания первой медицинской помощи, дальнейшего лечения, до реабилитации и устройства в семью. Кроме того, мы занимаемся выставками, кинологической работой. Полный спектр", — рассказывает спикер.

По ее мнению, проблемы, связанные с поведением безнадзорных стайных собак, нужно было начать решать еще 10-15 лет назад, а сегодня это уже не проблема, а катастрофа. И решить ее оперативно и дешево невозможно.

Напомним, недавно самарцы направили обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Генпрокуратуру РФ, депутату Госдумы Александру Хинштейну, а также губернатору Дмитрию Азарову и в другие инстанции с требованием внести изменения в ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Жители предложили осуществлять безвозвратный отлов животных без владельцев.

По мнению эксперта, эта мера не будет эффективной.

"Нужно понять простую вещь: если даже забрать всех собак с улицы и убить, они придут снова. Чтобы решить вопрос, требуется научный подход. Должна быть статистика, понимание отрасли", — считает Инна Тарасенко.

Один из вариантов решения, говорит собеседница ВН, — прекратить программу по стерилизации и обратного выпуска в среду:

"Брать животных, 20 дней их держать, а потом выпускать черт знает где по всему городу — бред. Эти действия как раз и стимулируют появление стай. Почему собаки нападают на людей? Потому что служба отлова выпускает их везде, хотя по закону должна выпускать там же, откуда забирала, где жили собаки. По факту так не происходит. Приведу пример: собака живет на улице, ей там все понятно — здесь ест, там спит, тут прячется. Ее берут, стерилизуют, где-то в будке держат 20 дней, а потом берут и везут условно в Йошкар-Олу, выбрасывают в -37 градусов ночью. Что вы будете делать, чтобы выжить? Искать стаю. Нужно куда-то примкнуть, чтобы выжить, иначе один умрете — у вас ничего нет, вы ничего не знаете, нет времени, даже чтобы что-то разведать. По статистике, таким животным наносит потом вред сам человек (у меня есть истории, когда стерилизованной собаке молотком пробили голову), либо их съедает стая, к которой собака не примкнула. Потому что там свои законы и собаки очень жестоки в таких разборках. Либо животное сбивает машина, потому что собак не выносят из Газели после процедуры, а просто стягивают на петле за шею на землю, и в таком шоковом состоянии пес начинает метаться, выбегать на дорогу, где его сразу же сбивают. У животных нет выхода, они вынуждены прибиваться к стае, и виноват в этом только человек. А выпускать сотни особей не там, где они ранее жили, — нарушение естественной миграции".

"Животные не должны возвращаться обратно, это должен быть безвозвратный отлов. Почему мы хотим строить центр на 5 тыс. кв метров и на огромное количество вольеров? Зверям нужно где-то жить. Понятно, что 15 тысяч безнадзорных кошек и собак невозможно поселить ни в каком центре, это безумие, их даже просто не прокормить. Но это цепочка. Часть собак должна остаться на улице, предварительно пройдя нормальную стерилизацию, а не то, как это происходит сейчас, и находиться под опекой юридических и физических лиц", — рассуждает Инна Сергеевна.

По сути, речь идет о создании комфортной городской среды для дворовой собаки: это дворовый вольер и ответственность жителей, которые за ними убирают, кормят и присматривают.

"В детстве везде были дворовые собаки, адекватные и хорошие. Мы с ними росли и замечательно проводили время. Уберут всех собак со дворов — придут другие. Лучше принять тех, кто адекватен и никого не трогает", — убеждена директор ветцентра.

Помимо строительства крупного ветеринарного центра и обеспечения комфортного проживания животных на улице, третья составляющая — проводить социальный ликбез. По мнению Инны Тарасенко, должна быть программа, стимулирующая жителей забирать животных из приютов. А одним из инструментов такой программы могут стать городские выставки животных.