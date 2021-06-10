Самарцы просят президента РФ изменить закон об обращении с животными

Семья самарчанки, погибшей после нападения собак в Южном городе, требует изменить закон об отлове животных, пишет zasekin.ru.

Напомним, трагедия произошла 19 мая примерно в 7:50. На пустыре около жилого дома на ул. Земской микрорайона Южный Город Волжского района стая бездомных собак напала на 65-летнюю местную жительницу. Женщину доставили в больницу, где она скончалась 26 мая.

Делом занялась адвокат Елена Ларина. Она ищет людей, которые писали жалобы на бесконтрольное передвижение бродячих собак и нападения на людей.

Ларина направила обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Генпрокуратуру РФ, депутату Госдумы Александру Хинштейну, а также губернатору Дмитрию Азарову и в другие инстанции. Суть требований - выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральный закон №498-ФЗ от 27.12.2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предложив законодательную инициативу о безвозвратном отлове животных без владельцев.