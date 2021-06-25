В Самаре состоялся третий выпуск Школы управления рисками ВТБ

Школа управления рисками ВТБ провела торжественный выпуск третьего набора студентов в Самаре. Более 250 студентов зарегистрировались для участия в программе, 12 лучших — присоединяются к команде блока рисков ВТБ.

В завершившейся третьей волне обучения впервые был представлен новый курс "Управление залоговым портфелем", разработанный специалистами банка ВТБ, а также традиционно продолжилось обучение по программе "Количественный риск-менеджмент", разработанной совместно с НИУ "Высшая школа экономики".

В третьем потоке ВТБ не только продолжил сотрудничество с Самарским университетом и Самарским государственным экономическим университетом, но и расширил охват участников в регионе — заявки на участие в программе подали студенты из всех основных вузов Самары.

Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ, в своем выступлении отметил: "Мы довольны эффективностью программы. Она способна дать нужные знания и навыки в сжатые сроки. Без сильной мотивации эту программу не одолеть. Отбор идет бескомромиссный, материала, который нужно усвоить, много, времени мало, тесты сложные. Сейчас много говорят о важности человеческого капитала. Я убежден, что именно мотивация — это тот самый секретный ингредиент, тот "пятый элемент", который превращает просто сотрудников с навыками и базовыми знаниями в капитал, в эффективную команду, которой по силам любые задачи. Выпускники Школы управления рисками получили уникальную возможность работать по ключевому профильному направлению банковской индустрии. Чтобы стать эффективным профессионалом в риск-менеджменте, крайне желательно поработать в разных, в том числе технологических и клиентских подразделениях банка, и обязательно на основных направлениях, связанных с риск-менеджментом. Чем больше релевантных компетенций в разных областях — тем более ценным является специалист, поскольку обладает профессиональной эрудицией, понимает клиентский опыт и имеет комплексный взгляд на экономику и процессы банка. Важно быть и хорошим аналитиком. А это — модельный подход к любой проблеме, умение работать с данными, превращать их в информацию и строить выводы. Принятие решений должно быть технологичным, опираться на данные, результаты моделирования и, конечно, опыт. Логический вывод, структурирование информации и понимание технологической архитектуры — те навыки, которые необходимо развивать и применять на практике. Риск-технолог, риск-менеджер 2.0 — этот тот новый стандарт профессии, которую мы развиваем в рамках Школы управления рисками".

По результатам завершения предыдущих выпусков программы, банком ВТБ было принято решение о запуске еще одной — четвертой волны Школы управления рисками осенью этого года. При этом школа расширяет географию и выходит на новый уровень — пройти обучение смогут не только студенты из Самары, но и из ряда других городов: Новосибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа.

Подробности о старте новой волны обучения вы можете найти на сайте vtbcareer.com/riskschool/.