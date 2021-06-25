16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Членство в партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова приостановлено Владимир Кошелев пойдет в Госдуму по спискам ЛДПР Единороссы оценили благоустройство скверов в Кинельском районе Жители и активисты "Единой России" почтили память героев Великой Отечественной войны Владимир Купцов: Цифровые технологии помогут россиянам воспользоваться своими правами и возможностями

Партии Власть и политика

Членство в партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова приостановлено

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета после возбуждения уголовного дела по факту происшествия на воде.

Напомним, 18 июня примерно в 19.00 в районе полуострова Копылова произошло столкновение двух транспортных средств. Мотолодка, принадлежащая ФГБУ "Жигулевский заповедник имени Спрыгина", врезалась в надувную лодку, на борту которой находилось двое взрослых и несовершеннолетний ребенок. В результат происшествия судоводитель надувной лодки упал за борт, по настоящее время он числится пропавшим без вести.

Сегодня Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также выяснилось, что в момент столкновения на борту мотолодки в качестве пассажиров находились депутаты думы городского округа Жигулевск Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они направили свои объяснения на имя секретаря Самарского регионального отделения Дмитрия Азарова, однако до окончания следствия принято решение приостановить членство депутатов в партии.

"Получил объяснительные записки от однопартийцев по поводу трагического события, случившегося на воде 18 июня. До окончания следствия считаю логичным приостановить членство Краснобаева и Погиблова в партии. Надеюсь, следственные органы детально разберутся в причинах трагедии и установят роль каждого участника. Если выяснится, что в действиях наших коллег есть состав преступления, — последует немедленное исключение из партии" -, сказал Дмитрий Азаров, комментируя решение президиума регионального политсовета.

Также сегодня глава Минприроды Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева с занимаемой должности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4