Членство в партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова приостановлено

Соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета после возбуждения уголовного дела по факту происшествия на воде.

Напомним, 18 июня примерно в 19.00 в районе полуострова Копылова произошло столкновение двух транспортных средств. Мотолодка, принадлежащая ФГБУ "Жигулевский заповедник имени Спрыгина", врезалась в надувную лодку, на борту которой находилось двое взрослых и несовершеннолетний ребенок. В результат происшествия судоводитель надувной лодки упал за борт, по настоящее время он числится пропавшим без вести.

Сегодня Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также выяснилось, что в момент столкновения на борту мотолодки в качестве пассажиров находились депутаты думы городского округа Жигулевск Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они направили свои объяснения на имя секретаря Самарского регионального отделения Дмитрия Азарова, однако до окончания следствия принято решение приостановить членство депутатов в партии.

"Получил объяснительные записки от однопартийцев по поводу трагического события, случившегося на воде 18 июня. До окончания следствия считаю логичным приостановить членство Краснобаева и Погиблова в партии. Надеюсь, следственные органы детально разберутся в причинах трагедии и установят роль каждого участника. Если выяснится, что в действиях наших коллег есть состав преступления, — последует немедленное исключение из партии" -, сказал Дмитрий Азаров, комментируя решение президиума регионального политсовета.

Также сегодня глава Минприроды Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева с занимаемой должности.