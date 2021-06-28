В Самаре водитель легковушки врезался в стену дома

В воскресенье, 27 июня, в Самаре водитель легковушки врезался в здание, сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:30 37-летний водитель легковушки двигался по ул. Дальневосточной в направлении ул. Путейской. Автомобилист наехал на препятствие и врезался в стену дома.

В аварии пострадали водитель и его 41-летняя пассажирка.