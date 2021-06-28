В Самаре водитель легковушки врезался в стену дома

В воскресенье, 27 июня, в Самаре водитель легковушки врезался в здание, сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:30 37-летний водитель легковушки двигался по ул. Дальневосточной в направлении ул. Путейской. Автомобилист наехал на препятствие и врезался в стену дома.
В аварии пострадали водитель и его 41-летняя пассажирка.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!