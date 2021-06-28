Новый газификатор для обеспечения кислородом пациентов с COVID-19 появился в самарской больнице №7

В самарской городской больнице №7 установлен новый газификатор для обеспечения кислородом пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он приобретен за счет средств областного бюджета. Новый газификатор объемом 2 т позволил больнице почти вдвое увеличить объем жидкого кислорода, необходимого при лечении пациентов с COVID-19.
"В настоящее время у нас работают три отделения помощи больным с COVID-19, отделение реанимации, где кислородная поддержка пациентам оказывается постоянно. Установка нового оборудования отличного качества позволила увеличить мощности для обеспечения наших пациентов кислородом", - отметила главный врач больницы Анна Дубасова.
В настоящее время в больнице проходят лечение около 200 человек. Почти половине из них требуется кислородотерапия, показаниями для нее являются серьезные поражения легочной ткани, низкая сатурация кислорода в крови.
Напомним, на прошлой неделе дополнительные новые газификаторы были также установлены в Самарской городской больнице №6 и Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн.
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((((
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966