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Банк "Открытие" и банки-партнеры открыли финансирование строительству электрометаллургического комплекса в Выксе

30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие", ВЭБ.РФ и Сбер открыли финансирование масштабному проекту "Эколант" в моногороде Выксе Нижегородской области. Он позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2 тыс. на период строительства. "Эколант" соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям и повестке на уменьшение углеродного следа.

Банки предоставили первый транш, эквивалентный 33 млн евро, на создание металлургического комплекса "Эколант": по 40% предоставили "Открытие" и Сбер, а 20% — это средства ВЭБ.РФ. Завод возводится в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа.

"Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет — помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие. Для нашей страны "Эколант" стал пилотным проектом "зеленой" металлургии, - комментирует старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова. - В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта".

"Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование, - говорит первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский. - Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект — пример ответственного финансирования в портфеле ВЭБа, технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям. Проект в Выксе очень важен для всего региона, он даст более 700 новых рабочих мест".

По словам директора ООО "Эколант" Андрея Кухно, металлургический комплекс будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения.

"Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. "Эколант", который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом", - отметил директор компании.

"Мы рады принять участие в финансировании столь масштабного и перспективного проекта "зелёной" металлургии. Этот комплекс станет одним из самых производительных в мире и продемонстрирует, что даже в таких энергоёмких отраслях, как металлургия, возможны эффективные ESG-решения, которые позволяют минимизировать углеродный след и воздействие на природу в целом. Так что это во всех отношениях знаковое строительство — не только для отрасли, но для перевода всей отечественной промышленности на "зелёные" рельсы", - подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием банка "Открытие", ВЭБ.РФ и Сбербанка. Проект реализуется с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд руб., еще 20 млрд руб. составит резервный транш. Банк "Открытие" и Сбербанк предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд руб. составляют собственные средства инициатора проекта.

"Эколант" — металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку "руда-сталь" в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.

Гид потребителя

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