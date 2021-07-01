Ozon договорился с PNK Group об аренде площадей в Чапаевске

Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 тыс. кв. м в Подмосковье и Самарской области, пишут "Ведомости".

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м, рассказали "Ведомостям" два источника, близкие к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан.

Комплекс на 135 тыс. кв. м будет построен в Чапаевске. Проект Ozon анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме. Эту площадь интернет-ритейлер после окончания строительства, согласно условиям соглашения, возьмет в аренду.