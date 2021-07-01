Ozon договорился с PNK Group об аренде площадей в Чапаевске

Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 тыс. кв. м в Подмосковье и Самарской области, пишут "Ведомости".
Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м, рассказали "Ведомостям" два источника, близкие к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан.
Комплекс на 135 тыс. кв. м будет построен в Чапаевске. Проект Ozon анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме. Эту площадь интернет-ритейлер после окончания строительства, согласно условиям соглашения, возьмет в аренду.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.