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Девелопмент Строительство и недвижимость

Ozon договорился с PNK Group об аренде площадей в Чапаевске

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 тыс. кв. м в Подмосковье и Самарской области, пишут "Ведомости".

Интернет-ритейлер Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м, рассказали "Ведомостям" два источника, близкие к разным сторонам сделки. Договор между сторонами, по их словам, уже подписан.

Комплекс на 135 тыс. кв. м будет построен в Чапаевске. Проект Ozon анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме. Эту площадь интернет-ритейлер после окончания строительства, согласно условиям соглашения, возьмет в аренду.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

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Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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