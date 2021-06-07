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Губернатор Власть и политика

Ozon вложит 4 млрд руб. в логистический центр в Чапаевске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Петербургском международном экономическом форуме-2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр Шульгин подписали двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в регионе.

Фото: samregion.ru

Стороны договорились совместными усилиями развивать интернет-торговлю в регионе и стимулировать выход на платформу местных предпринимателей. Важнейшим этапом сотрудничества Ozon и Самарской области станет строительство фулфилмент-центра (Фулфилмент - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. - Прим. ред) в городе Чапаевске, куда продавцы со всего Поволжья смогут поставлять товары для быстрой и удобной продажи на Ozon.

"Изначально для размещения фабрики по производству онлайн-заказов был выбран другой регион. Но в ходе нашей совместной работы, поиска эффективных решений удалось добиться результата для Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Компания намерена инвестировать в объект более 4 млрд руб., с его запуском в регионе появится более чем три тысячи новых рабочих мест.

"Создание фулфилмент-центра, с одной стороны, ускорит доставку широчайшего ассортимента Ozon жителям области. Но еще более важно, что новый объект позволит локальным продавцам реализовать свои товары на всей территории России и даже за ее пределами. Уверен, что наши масштабные инвестиции в логистику в Самарской области приведут к росту продаж местных продавцов, а также к формированию новых бизнесов, связанных с онлайн-торговлей", - отметил Александр Шульгин, генеральный директор Ozon.

Площадь центра по полу составит 75 тыс. кв. м. Строительство будет поэтапным - планируется, что первые блоки хаба будут введены в эксплуатацию в первой половине 2022 года.

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