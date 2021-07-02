Александр Живайкин помог решить проблему уличного освещения в п. Киркомбинат

В четверг, 1 июля, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин провел встречу с жителями п. Киркомбинат Советского района. Люди обратились к депутату с просьбой решить проблему уличного освещения.

Более 10 лет жители писали в администрацию Самары, ОАО "РЖД". Однако вопрос не решался. Земля находится в полосе отвода железной дороги, что осложняло поиск вариантов решения.

После вмешательства Александра Живайкина вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. И световые точки были установлены.

"Сегодня я убедился, что работы выполнены, светоточки появились. Благоустройство этой общественной территории прошло в короткие сроки благодаря настойчивости и усилиям активных жителей, взаимопониманию с администрацией города и района, - заявил Александр Живайкин. - Абсолютно убежден, что депутаты всех уровней должны помогать исполнительной власти в определении и контроле за качеством благоустройства городской среды, создании комфортных условий проживания в любом районе города. Тем более, что в Стратегии лидерства, которая реализуется в регионе под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, благоустройству уделяется особое внимание. Уверен, что условия для проживания должны быть комфортными в любом уголке нашего региона. Совместными усилиями мы этого добьемся".