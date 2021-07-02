Александр Живайкин помог решить проблему уличного освещения в п. Киркомбинат

В четверг, 1 июля, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин провел встречу с жителями п. Киркомбинат Советского района. Люди обратились к депутату с просьбой решить проблему уличного освещения.
Более 10 лет жители писали в администрацию Самары, ОАО "РЖД". Однако вопрос не решался. Земля находится в полосе отвода железной дороги, что осложняло поиск вариантов решения.
После вмешательства Александра Живайкина вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки. И световые точки были установлены.
"Сегодня я убедился, что работы выполнены, светоточки появились. Благоустройство этой общественной территории прошло в короткие сроки благодаря настойчивости и усилиям активных жителей, взаимопониманию с администрацией города и района, - заявил Александр Живайкин. - Абсолютно убежден, что депутаты всех уровней должны помогать исполнительной власти в определении и контроле за качеством благоустройства городской среды, создании комфортных условий проживания в любом районе города. Тем более, что в Стратегии лидерства, которая реализуется в регионе под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, благоустройству уделяется особое внимание. Уверен, что условия для проживания должны быть комфортными в любом уголке нашего региона. Совместными усилиями мы этого добьемся".
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.