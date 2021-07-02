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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области стартовала уборочная кампания

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первое зерно в этом году собрано тружениками ООО "Злак" Большечерниговского района. Сегодня уборочную кампанию начали уже 5 муниципальных районов губернии: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Хворостянский районы. Также уборочные работы начали хозяйства Волжского района.

"В прошлую субботу провели взаимопроверку. С представителями предприятий и науки объехали поля и наметили планы предстоящих работ. И вот уже в поле. Сейчас в нашем районе уборку ведут три хозяйства. Массовый выход планируется в предстоящие выходные", — рассказал руководитель управления сельского хозяйства Большеглушицкого района Сергей Гладков.

По состоянию на 2 июля 2021 года на территории региона убрано более 3 тыс. га. Намолот зерна составил 6,48 тонн при средней урожайности 20,9 ц/га. Наибольшую урожайность показывают предприятия Пестравского района. Здесь она достигает 27 ц/га.

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Вместе с тем, аграрии региона ведут заготовку кормов для обеспечения нужд животноводства в грядущую зимовку 2021–2022 гг. На сегодняшний день сельхозорганизациями области заготовлено более 66 тыс. т сенажа и порядка 24,5 тыс. т сена. Работы продолжаются.

Кроме того, хозяйства области ведут подготовку паров под сев озимых под урожай 2022 года. В третий раз пары обработаны на площади 235,4 тыс. га. Также усилия сельхозпроизводителей региона брошены на ввод неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот. При целевом индикаторе 16 тыс. га уже введено 9,4 тыс. га.

Гид потребителя

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