В Самарской области стартовала уборочная кампания

Первое зерно в этом году собрано тружениками ООО "Злак" Большечерниговского района. Сегодня уборочную кампанию начали уже 5 муниципальных районов губернии: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Хворостянский районы. Также уборочные работы начали хозяйства Волжского района.
"В прошлую субботу провели взаимопроверку. С представителями предприятий и науки объехали поля и наметили планы предстоящих работ. И вот уже в поле. Сейчас в нашем районе уборку ведут три хозяйства. Массовый выход планируется в предстоящие выходные", — рассказал руководитель управления сельского хозяйства Большеглушицкого района Сергей Гладков.
По состоянию на 2 июля 2021 года на территории региона убрано более 3 тыс. га. Намолот зерна составил 6,48 тонн при средней урожайности 20,9 ц/га. Наибольшую урожайность показывают предприятия Пестравского района. Здесь она достигает 27 ц/га.
Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Вместе с тем, аграрии региона ведут заготовку кормов для обеспечения нужд животноводства в грядущую зимовку 2021–2022 гг. На сегодняшний день сельхозорганизациями области заготовлено более 66 тыс. т сенажа и порядка 24,5 тыс. т сена. Работы продолжаются.
Кроме того, хозяйства области ведут подготовку паров под сев озимых под урожай 2022 года. В третий раз пары обработаны на площади 235,4 тыс. га. Также усилия сельхозпроизводителей региона брошены на ввод неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот. При целевом индикаторе 16 тыс. га уже введено 9,4 тыс. га.
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