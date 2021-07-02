Жители Тольятти могут проконсультироваться по вопросам вакцинации в мобильной приемной доктора Каравашкина

Мобильная приемная доктора Каравашкина начала работать в Тольятти. Теперь жители города могут задать самые острые вопросы о вакцинации от коронавируса главному инфекционисту Медгородка Николаю Каравашкину.
В четверг, 1 июля состоялся первый выезд, на спортивный городской праздник в Автозаводском районе. Как рассказал сам доктор, теперь его мобильные приемные будут работать во дворах города по четвергам в рамках проекта "Здоровый двор".
"Важная задача, на решении которой сегодня сосредоточены усилия органов власти всех уровней, — это сохранение здоровья взрослого населения. Для этого и организовали мобильные консультационные пункты во дворах Тольятти. Жители могут измерить давление, пульс, взвеситься, задать вопросы о вакцинации, проконсультироваться. И все это рядом с домом — очень удобно", — подчеркнул Николай Каравашкин.
При этом проект "Здоровый двор" намного шире. Это дворовые праздники, во время которых также проходят спортивные состязания, мастер-классы и показательные выступления воспитанников школ олимпийского резерва и профессиональных клубов, веселые старты. У жителей есть возможность попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал сохранение жизни и здоровья граждан одной из главных задач. Глава государства потребовал от властей добиться до 2030 года увеличения средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и устойчивого роста численности населения.
В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Здравоохранение". Мероприятия нацпроекта стали частью Стратегии лидерства региона, которая реализуется с 2018 года и сформирована по инициативе губернатора, секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова и при участии жителей.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?