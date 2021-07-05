Банк "Открытие": борьба внутри ОПЕК+ проверяет систему на устойчивость

Министерский комитет ОПЕК+ не смог за два дня переговоров прийти к соглашению. Предложение об увеличении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года и продлении действия соглашения до конца 2022 года (вместо планового сворачивания в апреле 2022 года), вынесенное Россией и Саудовской Аравией, было заблокировано Объединенными Арабскими Эмиратами. Выделенной квоты для ОАЭ оказалось мало, и представители запросили де-факто увеличение лимита (через изменение стартовой даты и начального уровня добычи, от которого будет рассчитываться выполнение соглашения).
Во время паузы между переговорными днями нефть марки Брент пробивала максимумы с 2019 года, а WTI — даже с 2018 года. На возобновлении переговоров 2 июля цены начали также дружно корректироваться, показывая большую зависимость от направления информационного потока. Новый перенос сроков привел к возобновлению ралли, и фьючерс на нефть Брент закрылся в пятницу выше 76 долларов за баррель.
Фундаментально база, на которой принимается решение, выглядит следующим образом. Со стороны спроса видны позитивные сигналы о возврате запасов нефти в OECD странах к среднепятилетним уровням (то есть их нормализация), о быстром восстановлении ряда крупнейших экономик, в том числе США и Китая, о действенности вакцин и снятии ограничений в массово привившихся странах. Негативными сигналами выступают опасения очередной волны коронавируса с более вирулентным штаммом, который "помолодел" и теперь становится опасен не только для возраста 65 и старше, но и для более молодых и трудоспособных граждан. Китайская вакцина продемонстрировала не очень высокое качество, в странах ей привившихся организовываются дополнительные вакцинации не китайскими вакцинами. Все это грозит замедлением снятия полных ограничений на перемещения и как следствие, снижением спроса на нефть и нефтепродукты.
Одновременно со стороны предложения продолжается контроль со стороны ОПЕК+, добыча в США не растет такими темпами, которыми должна была бы расти при нефти выше 70 долларов за баррель, ядерная сделка с Ираном, а значит экспорт иранской нефти в размере 0,5-1,5 миллиона в сутки уходит из расчетных моделей на ближайшую перспективу. В США фиксируется дефицит нефти для нефтепереработки, спред между Брентом и WTI сократился до 1 доллара за баррель.
На этом фоне борьба внутри ОПЕК+, которую мы сейчас наблюдаем, очень показательна. В том числе это проверка системы на устойчивость. Участники альянса видят смещение баланса спроса и предложения в сторону дефицита, видят рост цен, который в том числе будет продолжать разгонять мировую инфляцию. И такая ситуация не устраивает большинство покупателей и даже продавцов. Целевой или более-менее равновесной ценой для рынка в настоящее время является уровень 65-70 долларов за нефть марки Брент (в моменте скорее верхний уровень коридора).
В сценарии отсутствия договоренностей возможны два дальнейших варианта. Первый — это фиксация текущего графика увеличения добычи, что в современных реалиях будет означать дефицит на рынке нефти и рост котировок до 80+ долларов за баррель. Второй вариант — распад альянса и самостоятельное увеличение добычи странами-участниками. Такой сценарий разыгрывался уже неоднократно и каждый раз приводил к обвалу котировок и через какое-то время обратно к формированию альянсов. Будем надеяться, по этому сценарию пока ОПЕК+ не пойдет, т. к. для России это приведет к существенному сокращению поступления валютной выручки и доходов бюджета.
Если участникам альянса все-таки удастся договориться, то это будет позитивным сигналом для рынка и показателем условной стабильности цен. При этом вероятнее всего лимиты на добычу будут несколько выше, чем в варианте от 1 июля, но ниже требований ОАЭ, чтобы показать силу переговорной позиции Саудовской Аравии и России. При таком сценарии цены должны скорректироваться в диапазон 72-74 доллара за баррель — в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов.
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