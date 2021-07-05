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Банк "Открытие": борьба внутри ОПЕК+ проверяет систему на устойчивость

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерский комитет ОПЕК+ не смог за два дня переговоров прийти к соглашению. Предложение об увеличении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года и продлении действия соглашения до конца 2022 года (вместо планового сворачивания в апреле 2022 года), вынесенное Россией и Саудовской Аравией, было заблокировано Объединенными Арабскими Эмиратами. Выделенной квоты для ОАЭ оказалось мало, и представители запросили де-факто увеличение лимита (через изменение стартовой даты и начального уровня добычи, от которого будет рассчитываться выполнение соглашения).

Во время паузы между переговорными днями нефть марки Брент пробивала максимумы с 2019 года, а WTI — даже с 2018 года. На возобновлении переговоров 2 июля цены начали также дружно корректироваться, показывая большую зависимость от направления информационного потока. Новый перенос сроков привел к возобновлению ралли, и фьючерс на нефть Брент закрылся в пятницу выше 76 долларов за баррель.

Фундаментально база, на которой принимается решение, выглядит следующим образом. Со стороны спроса видны позитивные сигналы о возврате запасов нефти в OECD странах к среднепятилетним уровням (то есть их нормализация), о быстром восстановлении ряда крупнейших экономик, в том числе США и Китая, о действенности вакцин и снятии ограничений в массово привившихся странах. Негативными сигналами выступают опасения очередной волны коронавируса с более вирулентным штаммом, который "помолодел" и теперь становится опасен не только для возраста 65 и старше, но и для более молодых и трудоспособных граждан. Китайская вакцина продемонстрировала не очень высокое качество, в странах ей привившихся организовываются дополнительные вакцинации не китайскими вакцинами. Все это грозит замедлением снятия полных ограничений на перемещения и как следствие, снижением спроса на нефть и нефтепродукты.

Одновременно со стороны предложения продолжается контроль со стороны ОПЕК+, добыча в США не растет такими темпами, которыми должна была бы расти при нефти выше 70 долларов за баррель, ядерная сделка с Ираном, а значит экспорт иранской нефти в размере 0,5-1,5 миллиона в сутки уходит из расчетных моделей на ближайшую перспективу. В США фиксируется дефицит нефти для нефтепереработки, спред между Брентом и WTI сократился до 1 доллара за баррель.

На этом фоне борьба внутри ОПЕК+, которую мы сейчас наблюдаем, очень показательна. В том числе это проверка системы на устойчивость. Участники альянса видят смещение баланса спроса и предложения в сторону дефицита, видят рост цен, который в том числе будет продолжать разгонять мировую инфляцию. И такая ситуация не устраивает большинство покупателей и даже продавцов. Целевой или более-менее равновесной ценой для рынка в настоящее время является уровень 65-70 долларов за нефть марки Брент (в моменте скорее верхний уровень коридора).

В сценарии отсутствия договоренностей возможны два дальнейших варианта. Первый — это фиксация текущего графика увеличения добычи, что в современных реалиях будет означать дефицит на рынке нефти и рост котировок до 80+ долларов за баррель. Второй вариант — распад альянса и самостоятельное увеличение добычи странами-участниками. Такой сценарий разыгрывался уже неоднократно и каждый раз приводил к обвалу котировок и через какое-то время обратно к формированию альянсов. Будем надеяться, по этому сценарию пока ОПЕК+ не пойдет, т. к. для России это приведет к существенному сокращению поступления валютной выручки и доходов бюджета.

Если участникам альянса все-таки удастся договориться, то это будет позитивным сигналом для рынка и показателем условной стабильности цен. При этом вероятнее всего лимиты на добычу будут несколько выше, чем в варианте от 1 июля, но ниже требований ОАЭ, чтобы показать силу переговорной позиции Саудовской Аравии и России. При таком сценарии цены должны скорректироваться в диапазон 72-74 доллара за баррель — в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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