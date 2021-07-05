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В Самарской области 8 районов начали уборочную кампанию

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, по данным на 5 июля, уборочную кампанию начали в 8 районах области. На полях работают 144 комбайна, уже убрано более 16,4 тыс. га озимых. Всего намолочено 33,08 тыс. т зерновых, средняя урожайность составляет 20,2 ц/га, сообщили в пресс-службе минсельхоза.

По урожайности лидируют предприятия Пестравского района. Здесь она в среднем составляет 24 ц/га. "Наибольшую урожайность сегодня в районе показывает ООО "Союз" — 27-29 центнеров с гектара, — рассказал глава Пестравского района Сергей Ермолов. — Посевных площадей у хозяйства насчитывается 142 тыс. га. Все они находятся в обработке".

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции — часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Традиционно первыми в уборочную кампанию вступили сельхозпредприятия южных районов: Большеглушицкого, Большечерниговского, Безенчукского, Пестравского, Хворостянского районы. В выходные уборочные работы начали хозяйства Волжского, Красноармейского, Нефтегорского районов.
Параллельно хозяйства региона ведут подготовку паров под озимые под урожай будущего года. В первый раз пары обработаны на площади почти 550 тыс. га, в третий раз — 293 тыс. га.

Из 16 тыс. га неиспользуемой пашни, запланированных на ввод в сельскохозяйственный оборот в этом сезоне, на сегодняшний день начата обработка 10,8 тыс. га.

Вместе с тем, аграрии региона в целях уничтожения сорняков и улучшения почвенных условий проводят междурядную обработку. На полях с подсолнечником она выполнена дважды на площади 343 тыс. га, кукурузы — 37,6 тыс. га. 

Продолжается заготовка кормов для скота на предстоящую зиму. В сельхозорганизациях региона в настоящее время скошено более 40 тыс. га трав. Заготовлено 30,4 тыс. т сена и 73,9 тыс. т сенажа. Крестьянско-фермерскими хозяйствами скошено более 24 тыс. га и заготовлено почти 40 тыс. т сена и сенажа.

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