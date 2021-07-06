В Самарской области привито более 37% населения

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что с момента начала прививочной кампании в область поставлено 630 018 доз вакцины, в основном это "Спутник V". Более 56 тысяч доз препарата поступили в Самарскую область в ночь на 5 июля 2021 года.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 573 187 человек, 430 659 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Таким образом, привито 37,62% человек от запланированного количества.

"За последние 10 дней мы отмечаем увеличение темпов вакцинации в нашей области. Пиковые значения пришлись на 30 июня, когда сделать прививку пришли более 14 тысяч жителей региона", — отметил министр. При этом по темпам вакцинации в лидеры вышли 4 муниципалитета — Шенталинский, Исаклинский, Камышлинскийи Хворостянский районы.

Созданная инфраструктура позволяет ежесуточно проводить порядка 16,6 тысяч вакцинаций. На сегодняшний день прививку можно сделать в 168 пунктах. При этом по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое было дано на прошлом заседании оперативного штаба, время доставки вакцин сократилось. Сейчас оно осуществляется в ночное время, так чтобы уже утром медицинские организации могли приступить к вакцинации.