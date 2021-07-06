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Здравоохранение Общество

В Самарской области привито более 37% населения

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что с момента начала прививочной кампании в область поставлено 630 018 доз вакцины, в основном это "Спутник V". Более 56 тысяч доз препарата поступили в Самарскую область в ночь на 5 июля 2021 года.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 573 187 человек, 430 659 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Таким образом, привито 37,62% человек от запланированного количества. 

"За последние 10 дней мы отмечаем увеличение темпов вакцинации в нашей области. Пиковые значения пришлись на 30 июня, когда сделать прививку пришли более 14 тысяч жителей региона", — отметил министр. При этом по темпам вакцинации в лидеры вышли 4 муниципалитета — Шенталинский, Исаклинский, Камышлинскийи Хворостянский районы.

Созданная инфраструктура позволяет ежесуточно проводить порядка 16,6 тысяч вакцинаций. На сегодняшний день прививку можно сделать в 168 пунктах. При этом по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое было дано на прошлом заседании оперативного штаба, время доставки вакцин сократилось. Сейчас оно осуществляется в ночное время, так чтобы уже утром медицинские организации могли приступить к вакцинации.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:21 В Самарской области 400 тыс. жителей привиты от COVID-19

((((

Николай Николаевич 01 июня 2021 10:18 Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

Очередная реклама вакцинации ((((

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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

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