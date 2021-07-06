В Самаре откладывается запуск электрокатамарана Ecovolt

В Самаре после 15 августа будет приниматься решение о выпуске на воду нового катамаранного судна Ecovolt, пишет 63.ru со ссылкой на областной минтранс.
Ориентировочно в эту дату собственник судна — компания "Эмпериум" — должна получить пассажирское свидетельство Российского речного регистра после проведенной модернизации.
Изначально планировалось запустить электрокатамаран на условиях опытной эксплуатации в летнюю навигацию 2021 г. от речного вокзала по Волге. Основными преимуществами этого типа судов является их экологичность, бесшумность, комфорт и низкие операционные затраты.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.