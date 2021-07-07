Привившимся в самарском цирке подарят билеты

В Самарском государственном цирке с 8 июля открывается пункт вакцинации против COVID -19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие.
Каждому привившемуся цирк дарит билет на новую программу.
Пункт вакцинации работает по адресу: ул. Молодогвардейская, 220 еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00.
Прививочный пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей. Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?