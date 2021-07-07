Привившимся в самарском цирке подарят билеты

В Самарском государственном цирке с 8 июля открывается пункт вакцинации против COVID -19. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции смогут все желающие.

Каждому привившемуся цирк дарит билет на новую программу.

Пункт вакцинации работает по адресу: ул. Молодогвардейская, 220 еженедельно по четвергам и пятницам с 11:00 до 15:00.

Прививочный пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей. Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.