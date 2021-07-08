АвтоВАЗ будет устанавливать на Lada 150-силовые турбированные моторы

В течение ближайших пяти лет некоторые модели Lada получат 1,3-литровый турбированный силовой агрегат от Renault, развивающий мощность до 150 лошадиных сил, пишет njcar.ru со ссылкой на главу компании Николя Мора.

Как объяснил президент АвтоВАЗа, новые моторы достанутся только дорогим автомобилям линейки Lada, которые появятся в будущем. Поэтому, можно предположить, что бюджетных семейств Vesta и Granta это обновление не коснется.

Турбомотор Renault объемом 1,3 литра с отдачей в 150 лошадиных сил был разработан при участии немецкого концерна Daimler и уже известен россиянам. Этот агрегат сегодня можно встретить в таких моделях французской компании как Kaptur, Arkana и Duster нового поколения.