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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон признали лидером по скорости мобильного интернета в 2021 году в России

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К такому выводу пришли аналитики компании Ookla, которая является мировым лидером в области тестирования и анализа скорости интернета. По результатам проведенного исследования, МегаФон показал лучшие результаты в России в сравнении с другими операторами. Средняя скорость скачивания в сети МегаФона в Самаре составила 25,21 Мбит/с.

Фото: pexels.com

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 33,19 Мбит/с, Самаре — 25,21 Мбит/с, Краснодаре — 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге — 32,73 Мбит/с, Новосибирске — 41,05 Мбит/с, Владивостоке — 43,03 Мбит/с.

Исследование подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Самарской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 22,42 Мбит/с до 24,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 200 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. МегаФон укрепил первенство в регионе благодаря активному развитию сети: с начала года оператор запустил и модернизировал свыше 100 базовых станций 4G.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды.

"МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким", — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвертого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.

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