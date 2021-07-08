На Волге в Самаре мужчина перевернулся на байдарке

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В четверг, 8 июля, около Ульяновского спуска в Самаре в 150 м от берега Волги перевернулся 27-летний мужчина на байдарке. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.