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Экономика и бизнес

Начал работу РКЦ "Свое дело", созданный по инициативе Константина Доладова

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный консультационный центр "Свое дело" создан на базе СГЭУ @sseu_official. 8 июля состоялась первая встреча сотрудников РКЦ с потенциальными благополучателями, которые пришли за консультацией о возможностях заключения социального контракта. Из 25 начинающих предпринимателей, молодых одиноких матерей, людей, находящихся в стесненных материальных обстоятельствах, восемнадцать человек соответствуют критериям участия в госпрограмме. Сотрудники консультационного центра предоставят им информационную поддержку для подготовки бизнес-планов, оформления заявок и получения государственной поддержки в рамках социального контракта. Центр также оказывает помощь в подготовке к сдаче первого налогового отчета.

Напомним, идею создания регионального консультационного центра для разъяснения существующих условий получения господдержки по социальному контракту для студенческой молодежи на базе Самарского государственного экономического университета высказал доцент СамГТУ, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов в ходе областного форума "Социальная служба: защита, поддержка, развитие". Он же стал председателем рабочей группы этого центра, взяв под личный контроль работу по информированию и консультированию молодежи о социальном контракте.

"Важно донести информацию о возможностях получения господдержки в рамках социального контракта до студенческой аудитории — молодых людей в возрасте 20 лет, только готовящихся выйти на рынок труда, ищущих работу и формирующих свою профессиональную траекторию развития. Для них поддержка на старте индивидуальной предпринимательской деятельности может оказаться решающей, определяя дальнейший успех", — отметил Константин Доладов.

Полезная информация, а также анонсы и новости по работе РКЦ "Свое дело" будут публиковаться с хештегом #социальныйконтрактмолодым_доладов. Получить информацию о деятельности центра можно по телефону 8-927-263-00-41.

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