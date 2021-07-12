"МИКРОЗИМ" не оставит шанса загрязнениям ни в воде, ни в почве

Сохранение природной среды - одна из задач нацпроекта "Экология". Устранять проблему загрязнений водных объектов лучше с помощью биотехнологий, которыми располагают российские разработчики.
Что такое "Микрозим"
Российская компания ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ®" - разработчик и производитель экологической биотехнологии "Микрозим" - построила свое решение на восстановлении процессов естественного самоочищения водоемов. Причины их загрязнений вызваны многочисленными внешними факторами: ростом городов, развитием промышленности, приростом населения. Все это приводит к увеличению нагрузки на окружающую среду, в том числе и на водоемы. И живая природная система с огромным потенциалом к самоочищению и самовосстановлению уже не справляется.
Технология "Микрозим®" позволяет нейтрализовать или существенно минимизировать воздействие на водоемы как самих источников загрязнения, так и последствий такого воздействия. Немаловажное преимущество технологии - оперативность внедрения. Для этого не надо строить никаких капитальных очистных сооружений. Технология "Микрозим®" применима для всех видов водоемов, закрытых и проточных, в том числе рек.
Как это работает
Порошковую субстанцию, состоящую из живых микроорганизмов, которые в природе являются частью естественной среды, вносят в водоемы, которым необходима помощь. Разрушая или преобразуя органические загрязнители в почве и воде в процессе своей жизнедеятельности, микроорганизмы выполняют функцию утилизаторов загрязнений и поддержания природного биологического баланса. Чем дольше рукотворное загрязнение воздействует на водоем, тем сильнее разлаживается его экологическая система. Микроорганизмов, которые содержатся в естественной среде, становится недостаточно. В результате наступает дисбаланс, и водоем начинает деградировать.
Биотехнология "Микрозим®" позволяет выделять необходимые микроорганизмы из естественной среды, проводить их селекцию, а затем добавлять на те участки почвы или воды, которые нуждаются в улучшении экологического баланса. Выделенные споры могут храниться долгое время в состоянии анабиоза в виде порошка, а попав в благотворную для себя среду (это может быть любая органика из числа загрязнителей, в том числе и сложная), оживают и начинают усиленно питаться и размножаться, тем самым очищая водные объекты.
Скорую помощь водоему, пруду, озеру, реке можно оказать оперативно, и однажды полученный положительный эффект становится заделом экологического здоровья водоема на долгие годы. Многие закрытые по санитарным нормам водоемы уже этим летом могли бы быть официально открыты для купания. Опыт такой очистки водных объектов у компании ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ®" имеется.
Возможности продукта
Биотехнологии способны внести свою лепту в экологическое оздоровление реки Волги. Расположенные на ней города с помощью "Микрозима" существенно повысят качество очистки стоков и ливневой канализации. По мнению разработчиков, он может справиться со всеми видами органических загрязнений, важно лишь определить набор микроорганизмов. Для ликвидации последствий загрязнения почвы нефтепродуктами он один, для отходов пищевой промышленности - другой, для животноводческих отходов - третий, для свалок - четвертый.
"Микрозим" способен ускорить созревание навоза, обеспечить необходимую степень его обеззараживания от вредных микроорганизмов и паразитов, превратить в ценное удобрение и нейтрализовать дурно пахнущую и вредную для здоровья человека и животных летучую органику, которая выделяется в атмосферу из отстойников.
Почва в больших городах вблизи автомобильных трасс отличается повышенным содержанием нефтепродуктов, наличием условно патогенной и патогенной микрофлоры. Применение биопрепарата "Микрозим" для очистки городской почвы способно изменить ситуацию в положительную сторону. В круг задач компании входит предупреждение, полная нейтрализация или значительное смягчение последствий антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду: биологическая очистка и оздоровление почвы, биологическая очистка и реабилитация водных объектов, обезвреживание и переработка органических отходов и загрязнителей в экологически безопасные вещества (отходов пищевых предприятий, хозбытовых отходов, отходов сельского хозяйства, муниципальных отходов), очистка сточных вод, очистка воздуха, другие актуальные прикладные задачи, связанные с экологией.
ООО "РСЭ-трейдинг–МИКРОЗИМ™"
Тел.: +7 (495) 225-45-38, 514-38-42
E-mail: 7495@5143842.ru
Сайт: www.микрозим.рф
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Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?