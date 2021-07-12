"МИКРОЗИМ" не оставит шанса загрязнениям ни в воде, ни в почве

Сохранение природной среды - одна из задач нацпроекта "Экология". Устранять проблему загрязнений водных объектов лучше с помощью биотехнологий, которыми располагают российские разработчики.

Что такое "Микрозим"

Российская компания ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ®" - разработчик и производитель экологической биотехнологии "Микрозим" - построила свое решение на восстановлении процессов естественного самоочищения водоемов. Причины их загрязнений вызваны многочисленными внешними факторами: ростом городов, развитием промышленности, приростом населения. Все это приводит к увеличению нагрузки на окружающую среду, в том числе и на водоемы. И живая природная система с огромным потенциалом к самоочищению и самовосстановлению уже не справляется.

Технология "Микрозим®" позволяет нейтрализовать или существенно минимизировать воздействие на водоемы как самих источников загрязнения, так и последствий такого воздействия. Немаловажное преимущество технологии - оперативность внедрения. Для этого не надо строить никаких капитальных очистных сооружений. Технология "Микрозим®" применима для всех видов водоемов, закрытых и проточных, в том числе рек.

Как это работает

Порошковую субстанцию, состоящую из живых микроорганизмов, которые в природе являются частью естественной среды, вносят в водоемы, которым необходима помощь. Разрушая или преобразуя органические загрязнители в почве и воде в процессе своей жизнедеятельности, микроорганизмы выполняют функцию утилизаторов загрязнений и поддержания природного биологического баланса. Чем дольше рукотворное загрязнение воздействует на водоем, тем сильнее разлаживается его экологическая система. Микроорганизмов, которые содержатся в естественной среде, становится недостаточно. В результате наступает дисбаланс, и водоем начинает деградировать.

Биологическая очистка городского пруда от засилия ряски, вызванного рукотворным загрязнением

Биотехнология "Микрозим®" позволяет выделять необходимые микроорганизмы из естественной среды, проводить их селекцию, а затем добавлять на те участки почвы или воды, которые нуждаются в улучшении экологического баланса. Выделенные споры могут храниться долгое время в состоянии анабиоза в виде порошка, а попав в благотворную для себя среду (это может быть любая органика из числа загрязнителей, в том числе и сложная), оживают и начинают усиленно питаться и размножаться, тем самым очищая водные объекты.

Скорую помощь водоему, пруду, озеру, реке можно оказать оперативно, и однажды полученный положительный эффект становится заделом экологического здоровья водоема на долгие годы. Многие закрытые по санитарным нормам водоемы уже этим летом могли бы быть официально открыты для купания. Опыт такой очистки водных объектов у компании ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ®" имеется.

Возможности продукта

Биотехнологии способны внести свою лепту в экологическое оздоровление реки Волги. Расположенные на ней города с помощью "Микрозима" существенно повысят качество очистки стоков и ливневой канализации. По мнению разработчиков, он может справиться со всеми видами органических загрязнений, важно лишь определить набор микроорганизмов. Для ликвидации последствий загрязнения почвы нефтепродуктами он один, для отходов пищевой промышленности - другой, для животноводческих отходов - третий, для свалок - четвертый.

"Микрозим" способен ускорить созревание навоза, обеспечить необходимую степень его обеззараживания от вредных микроорганизмов и паразитов, превратить в ценное удобрение и нейтрализовать дурно пахнущую и вредную для здоровья человека и животных летучую органику, которая выделяется в атмосферу из отстойников.

Почва в больших городах вблизи автомобильных трасс отличается повышенным содержанием нефтепродуктов, наличием условно патогенной и патогенной микрофлоры. Применение биопрепарата "Микрозим" для очистки городской почвы способно изменить ситуацию в положительную сторону. В круг задач компании входит предупреждение, полная нейтрализация или значительное смягчение последствий антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду: биологическая очистка и оздоровление почвы, биологическая очистка и реабилитация водных объектов, обезвреживание и переработка органических отходов и загрязнителей в экологически безопасные вещества (отходов пищевых предприятий, хозбытовых отходов, отходов сельского хозяйства, муниципальных отходов), очистка сточных вод, очистка воздуха, другие актуальные прикладные задачи, связанные с экологией.

ООО "РСЭ-трейдинг–МИКРОЗИМ™"

Тел.: +7 (495) 225-45-38, 514-38-42

E-mail: 7495@5143842.ru

Сайт: www.микрозим.рф

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