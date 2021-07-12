В июне уровень инфляции в Самарской области составил 0,5%

В июне 2021 г. уровень инфляции в Самарской области по сравнению с маем составил 0,5%. По сравнению с декабрем 2020 г. — 4,4%, передает Самарастат.

Продовольственные товары подорожали, в среднем, на 0,3%, непродовольственные — на 0,7%. Стоимость услуг выросла на 0,6%.

По сравнению с декабрем 2020 г. инфляция составила 4,4%.

В 2021 г. уровень инфляции в апреле оказался выше, чем годом ранее. Так, в июне 2020 года индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2019 г. составил 102,7%.