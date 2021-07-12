В июне уровень инфляции в Самарской области составил 0,5%

В июне 2021 г. уровень инфляции в Самарской области по сравнению с маем составил 0,5%. По сравнению с декабрем 2020 г. — 4,4%, передает Самарастат.
Продовольственные товары подорожали, в среднем, на 0,3%, непродовольственные — на 0,7%. Стоимость услуг выросла на 0,6%.
По сравнению с декабрем 2020 г. инфляция составила 4,4%.
В 2021 г. уровень инфляции в апреле оказался выше, чем годом ранее. Так, в июне 2020 года индекс потребительских цен по Самарской области по сравнению с декабрем 2019 г. составил 102,7%.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.