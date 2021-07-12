"Перекресток" продает свои площади в ТЦ "Парк Хаус"

Торговый дом "Перекресток" продает 4,1 тыс. кв. м в ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе, 81а. Эту площадь занимает одноименный гипермаркет, сообщил представитель компании.

По ее словам, магазин не планируется закрывать: "Перекресток" будет арендовать площадь у нового собственника. Стоимость объекта пока не известна - в компании проводят оценку недвижимости.

Напомним, недавно торговая сеть X5 Retail Group, куда входит гипермаркет "Перекресток", объявила о закрытии двух магазинов "Карусель": в ТЦ "Вива Лэнд" и "МегаСити". В "Вива Лэнде" вместо этого откроют "Перекресток", что будет в "МегаСити" не сообщили. В "Парк Хаусе" "Карусель" сменили на "Перекресток" еще год назад. В связи с чем продаются его площади в компании не уточнили.