Ребенок пострадал в ДТП с Lada Kalina под Самарой

В воскресенье, 11 июля, в Волжском районе Самарской области несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 00:05 29-летняя нетрезвая женщина двигалась на Lada Kalina по дороге Самара — Волгоград в направлении с. Воскресенка. Она нарушила правила расположения транспорта на проезжей части, выехала на правую обочину, а потом — в кювет.
В результате госпитализировали 10-летнего пассажира. Автомобилистке назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции ведут проверку.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!