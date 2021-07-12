Ребенок пострадал в ДТП с Lada Kalina под Самарой

В воскресенье, 11 июля, в Волжском районе Самарской области несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 00:05 29-летняя нетрезвая женщина двигалась на Lada Kalina по дороге Самара — Волгоград в направлении с. Воскресенка. Она нарушила правила расположения транспорта на проезжей части, выехала на правую обочину, а потом — в кювет.

В результате госпитализировали 10-летнего пассажира. Автомобилистке назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции ведут проверку.