16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полигон "Водино" перешел в собственность структур, аффилированных Милееву Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск" Генподрядчик уходит от ответа по берегоукреплению в Рождествено Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков "Тольяттиазот" возглавил Сергей Шишов

Экономика и бизнес

Электронная подпись стала доступнее

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 455
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Современное ведение бизнеса имеет в арсенале немало электронных инструментов, значительно сокращающих время на выполнение стандартных операций. Возьмем хотя бы электронную подпись. Сегодня ее можно получить в одном месте, если воспользоваться удобным бесплатным приложением Smallpdf.

Чтобы подписать присланный по почте документ и отправить его получателю, раньше нам приходилось совершать несколько действий: распечатывать документ, подписывать его вручную, сканировать, а затем отправлять по почте. Теперь нет необходимости тратить свое драгоценное время на первые три пункта, потому что бесплатное приложение Smallpdf все сделает за вас в считанные секунды.

Корреспондент Волга Ньюс лично протестировал сервис и остался очень доволен. Во-первых, в приложении вы можете быстро создать свою подпись самостоятельно с помощью сенсорной панели или мыши. Если с первого раза не получится написать красиво, можно удалить и попробовать снова. Во-вторых, если вам не удобно вырисовывать что-то мышью, вы можете просто загрузить фотографию подписи, сделанной на листе бумаги. Сервис обработает ее и сохранит. В обоих случаях вы сможете менять цвет подписи — доступен черный, синий и красный. В-третьих, если вы воспользуетесь версией Pro, то сможете ставить как собственные, так и запрошенные цифровые подписи. При этом цифровые подписи сохраняются сервисом для ускорения процесса подписания.

После того как подписи готовы, вы можете загрузить любой текстовый документ. Приложение преобразует его в формат PDF, и вы сможете быстро добавить подпись в документ, а также при необходимости, поставить дату.

Важно отметить, что создатели приложения позаботились и о безопасности подписания документов в режиме онлайн. Все соединения и передача файлов защищены 256-битным шифрованием TLS. Такой уровень безопасности военного уровня гарантирует конфиденциальность документов и электронных подписей.

Весь процесс электронного подписания происходит на серверах приложения и не расходует ресурсы компьютера или другого электронного устройства пользователя. При этом установка приложений или программного обеспечения не требуется. Инструмент Smallpdf eSign работает во всех интернет-браузерах на любом устройстве, в том числе под Windows, Mac или Linux. Для безопасности пользователей файлы, выгруженные на серверы сервиса, удаляются через один час. Удобно, что eSign соответствует юридическим стандартам eIDAS и ZertES для простых электронных подписей (SES).

Таким образом, Smallpdf — это оптимальный вариант для создания электронной подписи документов, потому что этот сервис быстрый, удобный и безопасный.

Проверить возможности сервера можно уже сейчас на сайте.

Электронные подписи и цифровые подписи имеют юридическую силу, пожалуйста, ознакомьтесь с местным законодательством в отношении этих норм.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1