Электронная подпись стала доступнее

Современное ведение бизнеса имеет в арсенале немало электронных инструментов, значительно сокращающих время на выполнение стандартных операций. Возьмем хотя бы электронную подпись. Сегодня ее можно получить в одном месте, если воспользоваться удобным бесплатным приложением Smallpdf.

Чтобы подписать присланный по почте документ и отправить его получателю, раньше нам приходилось совершать несколько действий: распечатывать документ, подписывать его вручную, сканировать, а затем отправлять по почте. Теперь нет необходимости тратить свое драгоценное время на первые три пункта, потому что бесплатное приложение Smallpdf все сделает за вас в считанные секунды.

Корреспондент Волга Ньюс лично протестировал сервис и остался очень доволен. Во-первых, в приложении вы можете быстро создать свою подпись самостоятельно с помощью сенсорной панели или мыши. Если с первого раза не получится написать красиво, можно удалить и попробовать снова. Во-вторых, если вам не удобно вырисовывать что-то мышью, вы можете просто загрузить фотографию подписи, сделанной на листе бумаги. Сервис обработает ее и сохранит. В обоих случаях вы сможете менять цвет подписи — доступен черный, синий и красный. В-третьих, если вы воспользуетесь версией Pro, то сможете ставить как собственные, так и запрошенные цифровые подписи. При этом цифровые подписи сохраняются сервисом для ускорения процесса подписания.

После того как подписи готовы, вы можете загрузить любой текстовый документ. Приложение преобразует его в формат PDF, и вы сможете быстро добавить подпись в документ, а также при необходимости, поставить дату.

Важно отметить, что создатели приложения позаботились и о безопасности подписания документов в режиме онлайн. Все соединения и передача файлов защищены 256-битным шифрованием TLS. Такой уровень безопасности военного уровня гарантирует конфиденциальность документов и электронных подписей.

Весь процесс электронного подписания происходит на серверах приложения и не расходует ресурсы компьютера или другого электронного устройства пользователя. При этом установка приложений или программного обеспечения не требуется. Инструмент Smallpdf eSign работает во всех интернет-браузерах на любом устройстве, в том числе под Windows, Mac или Linux. Для безопасности пользователей файлы, выгруженные на серверы сервиса, удаляются через один час. Удобно, что eSign соответствует юридическим стандартам eIDAS и ZertES для простых электронных подписей (SES).

Таким образом, Smallpdf — это оптимальный вариант для создания электронной подписи документов, потому что этот сервис быстрый, удобный и безопасный.

Проверить возможности сервера можно уже сейчас на сайте.

Электронные подписи и цифровые подписи имеют юридическую силу, пожалуйста, ознакомьтесь с местным законодательством в отношении этих норм.