Электронная подпись стала доступнее

Современное ведение бизнеса имеет в арсенале немало электронных инструментов, значительно сокращающих время на выполнение стандартных операций. Возьмем хотя бы электронную подпись. Сегодня ее можно получить в одном месте, если воспользоваться удобным бесплатным приложением Smallpdf.
Чтобы подписать присланный по почте документ и отправить его получателю, раньше нам приходилось совершать несколько действий: распечатывать документ, подписывать его вручную, сканировать, а затем отправлять по почте. Теперь нет необходимости тратить свое драгоценное время на первые три пункта, потому что бесплатное приложение Smallpdf все сделает за вас в считанные секунды.
Корреспондент Волга Ньюс лично протестировал сервис и остался очень доволен. Во-первых, в приложении вы можете быстро создать свою подпись самостоятельно с помощью сенсорной панели или мыши. Если с первого раза не получится написать красиво, можно удалить и попробовать снова. Во-вторых, если вам не удобно вырисовывать что-то мышью, вы можете просто загрузить фотографию подписи, сделанной на листе бумаги. Сервис обработает ее и сохранит. В обоих случаях вы сможете менять цвет подписи — доступен черный, синий и красный. В-третьих, если вы воспользуетесь версией Pro, то сможете ставить как собственные, так и запрошенные цифровые подписи. При этом цифровые подписи сохраняются сервисом для ускорения процесса подписания.
После того как подписи готовы, вы можете загрузить любой текстовый документ. Приложение преобразует его в формат PDF, и вы сможете быстро добавить подпись в документ, а также при необходимости, поставить дату.
Важно отметить, что создатели приложения позаботились и о безопасности подписания документов в режиме онлайн. Все соединения и передача файлов защищены 256-битным шифрованием TLS. Такой уровень безопасности военного уровня гарантирует конфиденциальность документов и электронных подписей.
Весь процесс электронного подписания происходит на серверах приложения и не расходует ресурсы компьютера или другого электронного устройства пользователя. При этом установка приложений или программного обеспечения не требуется. Инструмент Smallpdf eSign работает во всех интернет-браузерах на любом устройстве, в том числе под Windows, Mac или Linux. Для безопасности пользователей файлы, выгруженные на серверы сервиса, удаляются через один час. Удобно, что eSign соответствует юридическим стандартам eIDAS и ZertES для простых электронных подписей (SES).
Таким образом, Smallpdf — это оптимальный вариант для создания электронной подписи документов, потому что этот сервис быстрый, удобный и безопасный.
Проверить возможности сервера можно уже сейчас на сайте.
Электронные подписи и цифровые подписи имеют юридическую силу, пожалуйста, ознакомьтесь с местным законодательством в отношении этих норм.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.