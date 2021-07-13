Жители Самары назвали главные туристические достопримечательности города

Жители Самары считают ее главными достопримечательностями набережную и Волгу. Их в опросе SuperJob назвали соответственно 37% и 11% респондентов.
Еще по 6% респондентов убеждены, что самое интересное — это сам город и монумент Славы ("Человек с крыльями", возведенный в честь заслуг рабочих авиапромышленных предприятий). Национальный парк "Самарская Лука" считают знаковым местом 5% опрошенных, железнодорожный вокзал, площади Куйбышева и Славы — по 4%. Столько же (4%) убеждены, что для каждого гостя города важно познакомиться с самими самарцами. По 2% назвали главными достопримечательностями Самары стелу "Ладья" и известные промышленные предприятия.
Упоминались также исторический центр города, памятный комплекс ракеты-носителя "Союз", Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский академический театр драмы им. Горького и т. п.
Главной достопримечательностью России опрошенные назвали Красную площадь (19%). 15% уверены, что самое замечательное в нашей стране — ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться в первую очередь природой России.
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