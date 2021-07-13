Дмитрий Богданов: "Мы делаем все, чтобы создать бизнесу лучшие условия для работы в Самарской области"

В этом году Самарская область вошла в первую десятку субъектов страны с наиболее благоприятным инвестклиматом. Это значит, что в регионе комфортно работать малому бизнесу, а большим компаниям — интересно приходить сюда с новыми проектами. На вопросы о "меню поддержки", созданном в регионе для развития как начинающих предпринимателей, так и крупных инвесторов, "Самарскому обозрению" ответил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— Дмитрий Юрьевич, как сегодня работается малому бизнесу в Самарской области?

— В регионе действует 129 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это второй результат в ПФО. Мы находимся в постоянной работе с бизнес-сообществом региона, привлекаем самых активных его представителей к обсуждению волнующих проблем, необходимых мер поддержки. Конструктивный диалог помогает нам своевременно реагировать на новые вызовы, предлагать инструменты развития малых предприятий, актуальные здесь и сейчас. Такое партнерство помогло нам и в прошлом году, когда нужно было оперативно подстраиваться под текущие условия, вырабатывать алгоритмы решения проблем, которые принесла с собой пандемия и связанные с ней ограничения. Но, несмотря на сложный 2020-й, у нас растет число занятых в малом бизнесе — сегодня этот показатель составляет 530 тысяч человек.

Мы постоянно работаем над улучшением предпринимательского климата в регионе. Оценить наши усилия и результаты призван Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Он ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив — как путем опроса предпринимателей и экспортеров, так и по конкретным результатам работы бизнеса, выраженных в цифрах.

Оценивается время прохождения типовых административных процедур, работа региональных институтов развития, наличие необходимой инфраструктуры для бизнеса и инвесторов и многое другое. По итогам 2020 года Самарская область показала серьезную динамику — регион за год с 22 места поднялся на 8-е. Напомню, что три года назад мы занимали только 65-ю позицию рейтинга. По оценкам предпринимателей, в Самарской области повышается качество и доступность финансовой поддержки, сокращается административное давление на бизнес, развиваются каналы прямой и обратной связи с руководством региона, совершенствуется региональное инвестиционное законодательство. Недавно мы презентовали бизнесу эти результаты, определили направления, в которых будем дальше двигаться для создания максимально комфортного делового климата.

— Уже полтора года у нас действует налоговый режим для самозанятых. Как регион поддерживает эту категорию начинающих предпринимателей?

— Налоговый режим для самозанятых действительно очень популярен в Самарской области — на 3 июля этот статус есть у 63 тысяч жителей региона. По итогам 2020 года мы занимаем 7-е место в стране, с учетом четырех регионов, в которых этот налоговый режим начал действовать на год раньше. Главные преимущества статуса самозанятого — быстрая регистрация, отсутствие отчетности и удобная работа прямо в телефоне, в приложении "Мой налог". Если оказываешь услуги физическим лицам, ставка составляет 4%, если юрлицам — 6%. Если самозанятый не оказывал услуги, то и налог платить не нужно.

Для тех, кто уже зарегистрировался, мы сформировали целый комплекс мер. Это, например, бесплатные консультации и образовательные курсы для начинающих предпринимателей — за анонсами образовательных программ можно следить на портале mybiz63.ru и в социальных сетях. На днях, например, мы впервые запускаем курс для кондитеров, где теоретическая часть будет связана с продвижением товара, а практический день участники проведут в кондитерской школе, где научатся создавать современные десерты. Также проводим для них программы, на которых обучаем основам маркетинга, работе с онлайн-площадками, финансовой грамотности.

Для самозанятых стали доступны льготные микрозаймы от 100 до 500 тысяч рублей по ставке 5,5% годовых. Их предоставляет региональный Гарантийный фонд. Важно, что для плательщиков налога на профдоход, работающих в моногородах Тольятти, Чапаевске и Новокуйбышевске, ставка ниже — 2,75%. Еще одна наша разработка — бизнес-кейсы — один из самых популярных инструментов. Самозанятый получает сразу несколько услуг для продвижения и развития своего продукта. Ежемесячно разыгрывается по десять кейсов, решение принимает конкурсная комиссия. Мы готовы помочь, и если существует потребность в площадке для работы, — самозанятые могут подавать заявки на льготную аренду мест в коворкингах центров "Мой бизнес" или оборудованных офисов в бизнес-инкубаторах.

Регулярно проводим ярмарки продукции региональных производителей. Чаще всего это товары ручной работы: сувениры, одежда, предметы интерьера и многое другое. Такие мероприятия пользуются большим спросом, и в этом году мы планируем продолжить их организацию.

Развиваем и виртуальные площадки. По поручению губернатора, 1 июня мы запустили онлайн-витрину продукции самозанятых на сайте mybiz63.ru. Сегодня на ресурсе размещены страницы 78 мастеров региона. Параллельно работаем над созданием регионального маркетплейса.

— Человек, решивший попробовать себя в бизнесе, часто не знает, с чего начать. Повышение компетенций требуется и действующим предпринимателям. Что может предложить регион в части образовательной поддержки?

— Безусловно, образовательная составляющая является одним из ключевых направлений нашей работы по поддержке представителей малого и среднего бизнеса. И мы, кстати, "выращиваем" грамотных предпринимателей, начиная со школьников и студентов. Для них мы проводим открытые уроки с участием действующих предпринимателей в школах и ссузах, где знакомим ребят с примерами успешных бизнес-моделей, отвечаем на вопросы о создании бизнеса, рассказываем о мерах поддержки и основах законодательства. В августе проведем онлайн-форум "Иволга" с отдельной, специальной сменой "Мой бизнес". Для молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет традиционно состоится региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России". В прошлом году мы привлекли к участию в этих программах 8 тысяч молодых людей. Все это помогает нам обратить их внимание на предпринимательство, дать пищу для размышлений на тему своего будущего. Тем более, сегодня в регионе созданы все условия для быстрого и качественного старта.

После открытия регионального центра "Мой бизнес" в Самаре, на ул. Молодогвардейской, 211, он стал площадкой для проведения всех наших образовательных программ, семинаров и тренингов.

В этом году мы проводим мероприятия, раскрывающие узкие вопросы: управленческий учет и бюджетирование в малом бизнесе, эффективный сбыт, маркировка продукции, снижение налоговой нагрузки за счет правильно выбранного режима налогообложения. Есть темы, направленные на развитие бизнеса: финансовое планирование, личная эффективность предпринимателя, тренинг для производителей. Это программы для самых разных категорий предпринимателей: для начинающих, более опытных, социально-ориентированных представителей бизнеса, для женщин-предпринимателей. Например, сейчас идет набор заявок на участие в ежегодной образовательной программе "Мама-предприниматель", где учим молодых женщин основам бизнеса и помогаем "упаковать" их идею в бизнес-план. Этим летом мы также проведем акселерационную программу для представителей социального бизнеса.

— Вы упомянули центры "Мой бизнес". Что это за площадки, какие услуги здесь можно получить?

— Эти центры мы по-другому называем "МФЦ для бизнеса". Создаются они в городах Самарской области, чтобы сделать работу предпринимателей удобнее — теперь в одном месте можно получить весь спектр услуг и всю информацию о мерах поддержки, которые сегодня существуют. В этом году специалисты центров уже оказали более 3,5 тысяч консультаций. Будущим предпринимателям здесь подберут подходящую форму собственности и помогут с регистрацией, действующим представителям бизнеса — разобраться в вопросах налогообложения, права, сертификации, а также с оформлением заявок на кредиты и меры господдержки. В новом региональном центре "Мой бизнес", который уже стал настоящим "Домом предпринимателя", есть залы для переговоров и проведения мероприятий, коворкинг, о котором я уже упоминал выше. В центре мы разместили все наши институты развития предпринимательства, регулярно организуем встречи с бизнес-сообществом. Недавно запустили на базе центра "налоговую школу" — раз в неделю представители налоговой службы ведут личный прием предпринимателей. Помимо регионального центра, в регионе работают еще шесть: в Тольятти, Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Новокуйбышевске и Самаре. В этом году запустим аналогичные площадки в Кинеле и Октябрьске.

— Малым и средним предприятиям на разных этапах нужны свои инструменты развития. Что еще есть в "меню поддержки" бизнеса Самарской области?

— Например, "Центр развития предпринимательства" предлагает начинающим предпринимателям услуги по созданию сайтов, выводу на маркетплейсы; действующим — комплексные услуги по разным направлениям: онлайн-продвижению, бизнес-планированию, организации работы отдела продаж, системы сбыта и многим другим. Планируем, что в этом году комплексные услуги смогут получить 2 тысячи предпринимателей.

На базе Гарантийного фонда мы создали центр финансирования субъектов МСП, который предоставляет микрозаймы на любые цели бизнеса. Сегодня в фонде действуют пять программ, ставки по которым не превышают 5,5% годовых. Также как и в случае с самозанятыми, для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, ставка составляет 2,75%. Эти финансовые продукты дают возможность получить до 5 млн рублей. Самый "дешевый" микрозайм под 1% могут оформить социальные предприниматели. В центре также предоставляют консультации по льготным предложениям в коммерческих и госструктурах.

Еще одной услугой фонда являются поручительства для получения банковских кредитов и банковских гарантий до 25 млн рублей. Если же инвестпроект требует более серьезных вложений, мы привлекаем федеральный инструмент — гарантии Корпорации МСП.

Так, например, мы помогли "упаковать" финансирование для среднего инвестпроекта, совместив программы Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, Корпорации МСП и продукта ГФСО, что позволило предпринимателю привлечь 500 млн рублей.

Для предпринимателей, ориентированных на расширение географии поставок, действует Центр поддержки экспорта. Здесь подберут подходящее направление, помогут с поиском зарубежных партнеров, с выходом на отраслевые маркетплейсы, переводом документов на другие языки, организуют участие в международных выставках, сопроводят до заключения контракта. В прошлом году общий объем поддержанного экспорта превысил 2,5 млрд рублей. В этом году специалисты центра начали предоставлять пакетные услуги, позволяющие предпринимателю быстрее получить результат в виде заключенного экспортного контракта.

Что касается социально ориентированного бизнеса, то в конце июля мы проведем для них конкурс грантов до 500 тыс. рублей. Предоставим и гранты для социально-ориентированных некоммерческих организаций — благодаря федеральному софинансированию, составляет 80 млн рублей.

— Особого отношения к себе требуют инновационные стартапы с уникальными продуктами и часто небольшим опытом ведения бизнеса. На какое содействие они могут рассчитывать, куда им обращаться?

— Линейка инструментов поддержки и развития инноваций в Самарской области действительно широкая. Мы комплексно подходим к поддержке инновационных и высокотехнологичных предприятий, на разных этапах их развития. Так, например, Региональный центр инноваций StartupSamara ежегодно проводит до 100 образовательных мероприятий, рассчитанных на самые разные уровни стартапов: марафоны генерации идей для студентов и начинающих предпринимателей, стартап-выходные для отработки гипотез, онлайн- и офлайн-семинары по отдельным, иногда узкоспециальным темам, полезным для технологических предпринимателей.

Еще одним институтом развития инновационного бизнеса является Венчурный фонд Самарской области, готовый инвестировать от 500 тысяч до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий, имеющие сильную команду и потенциал развития. Общий объем средств фонда составляет 100 млн рублей — эти средства будут вложены в высокотехнологичные проекты до 2024 года. Сегодня в портфеле фонда — 14 компаний.

Совместно с РЖД мы проводим конкурс инновационных проектов, цель которого — отобрать лучшие новаторские разработки для дальнейшего использования на инфраструктуре территориального филиала компании. В этом случае стартап получает серьезный толчок для развития, а компания-партнер — эффективные решения для повышения производительности и снижения затрат. Уже 12 инновационных разработок получили возможность совместной работы с РЖД.

Для высокотехнологичного бизнеса также работает площадка технопарка "Жигулевская долина", одного из самых эффективных в стране. Сегодня здесь успешно развиваются более 250 резидентов с разработками в области информационных технологий, медицины, экологии, здорового образа жизни, инжиниринга, автопрома. Они создали уже свыше 2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти. Активно развивается вторая очередь технопарка — "Жигулевская долина-2". Здесь резиденты создают опытно-промышленные производства, сэкономив на прокладке коммуникаций. Уже три инвестора вышли на площадку.

На территории технопарка создан Региональный центр инжиниринга. Здесь инновационные компании могут получить большой спектр услуг, в том числе инженерно-исследовательские услуги и технические испытания.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", благодаря чему у резидентов появляется возможность принять участие в акселерационных программах фонда, получить содействие в привлечении инвестиций при встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса. В "Жигулевской долине" также работает представительство Фонда содействия инновациям, что позволяет предпринимателям претендовать на безвозмездные государственные гранты. Только за 2020 год мы смогли привлечь из фонда 330 млн рублей на развитие инновационных проектов Самарской области.

— Самарскую область все чаще выбирают российские и зарубежные инвесторы в качестве площадки для реализации своих проектов. С чем связан высокий интерес к региону?

— Мы делаем все, чтобы инвесторам было комфортно работать в Самарской области. Для сопровождения инвестиционных проектов в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает все проекты на всех этапах их реализации. Сегодня в работе областного правительства находится более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,1 трлн рублей.

Мы создали все специальные налоговые режимы, предусмотренные в стране, чтобы дать инвесторам максимум возможностей для работы на нашей территории.

Это, например, режим Территории опережающего социально-экономического развития, который действует в Тольятти и Чапаевске. Тольяттинская площадка признана одной из лучших в стране по количеству привлеченных инвесторов. Резиденты этих двух площадок на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет. Для компаний, работающих на чапаевской площадке, также снижены тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды до 7,6%. На двух территориях опережающего развития мы совместно с инвесторами запустили 49 производств, где уже создано свыше 6 тыс. рабочих мест. Например, в августе планируется дать официальный старт работе крупнейшего в стране завода дверей "Феррони-Тольятти" — инвестор трудоустроит на производстве 2 тысячи человек.

Флагманская инвестплощадка региона — Особая экономическая зона "Тольятти" — входит в тройку лучших в стране. Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов из 9 стран, недавно мы запустили здесь 12-й завод. Им стало производство автомобильных сидений французской компании Форесия. Уже в этом году резиденты ОЭЗ смогут начать отгружать свою продукцию по железнодорожной ветке, которую создаем в рамках концессии с РЖД. Кроме того, в ближайшее время мы приступим к запуску уже третьей очереди ОЭЗ. Инвесторы нам доверяют.

Еще одним инструментом по привлечению частных инвестиций являются индустриальные парки. Сегодня в регионе действуют государственные и частные промпарки. Активно развиваются площадки "Преображенки" и "Чапаевска", где работает 41 компания. Ведем переговоры по привлечению инвесторов в индустриальный парк "Новосемейкино", создаем "Преображенку-2". Успешно работают частные площадки: "АВТОВАЗ", "Тольяттисинтез", "Ставропольский".

Высокая востребованность "Преображенки" продиктовала нам необходимость освоения прилегающей территории под вторую очередь промпарка. Новая площадка в 247 гектаров проходит регистрационные процедуры, в начале осени мы планируем официально открыть ее. В следующем году начнем прокладывать к участку инженерные сети. Интерес к площадке уже есть, сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Каждый резидент здесь будет обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями, сопровождением инвестиционного проекта, обслуживанием управляющей компании, а также всеми существующими преференциями и налоговыми льготами.

Самарская область является одним из лучших регионов страны по уровню развития промышленных и технологических парков. В этом году на площадки планируют зайти инвесторы, которые готовы в общей сложности создать более 15 тысяч новых рабочих мест.

Наш опыт в сфере государственно-частного партнерства признан самым передовым в стране. Мы создали систему, где для каждой категории бизнеса в регионе работают свои инструменты развития.