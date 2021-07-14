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Здравоохранение Общество

"Она все равно умрет": в Самарской области медики отказались перевозить тяжело больного ребенка

ПРИВОЛЖЬЕ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В селе Приволжье Самарской области умирающего годовалого ребенка с синдромом Тея-Сакса (редкое неизлечимое генетическое заболевание поражающее центральную нервную систему и приводящее к постепенному отключению функций организма) местные медики отказались везти в больницу пишет "КП-Самара".

Три недели назад малышка Василиса Янышева заболела — врач диагностировал бронхит, но боялся, что может быть и пневмония. Педиатр посоветовала позвонить пульмонологу.

Василиса "состоит на учете" в паллиативной службе Самарской области, поэтому ее мама сразу обратилась за помощью туда, так как в сельской поликлинике пульмонолога нет.

"Сначала мне говорили: "Позвоните завтра". Завтра наступало, но опять нужного человека не было, и нужно было звонить на следующий день, — рассказала мама Василисы — Алена Янышева. — Я прошу оставить заявку, чтоб уж завтра точно кто-нибудь к нам приехал, там вроде бы соглашаются, но ничего не происходит".

Василиса выздоровела сама. Из паллиативной службы к ней так никто не приехал. Но период спокойствия в семье оказался недолговечным - девочка простудилась, болезнь протекала очень тяжело, с температурой 40 и остановками дыхания. Сельские врачи вновь направляли Янышевых в Самару.

"Вот только как туда добраться? Реанимобиль в селе есть, а реанимационной бригады нет. "Скорая помощь" ребенка в тяжелом состоянии везти отказалась, я позвонила в паллиативную службу, а там мне заявили: "Мы не грузоперевозки, вопросами транспортировки не занимаемся", — вспоминает Алена Янышева. — Наш терапевт несколько часов обзванивала самарские клиники, отсылала наши анализы и снимки, но нигде нас не хотели брать. Мы 5 часов просидели в коридоре в ожидании. Наконец, больница имени Ивановой согласилась, нам вызвали вертолет санавиации и привезли в Самару".

В Самаре Василису довольно быстро вылечили: самые опасные диагнозы не подтвердились, а простуда проявляла себя так страшно из-за основного заболевания девочки.

Однако возникла проблема с обратной дорогой. "Я помню, как сижу и плачу от беспомощности: нам ехать 200 километров, у нее возможны судороги и остановки дыхания, а я ведь ничего даже сделать не смогу, - ту ситуацию мама девочки до сих пор вспоминает с ужасом. – А рядом стоит врач и лишь плечами пожимает. Я ее спрашиваю: «Вы что, хотите, чтобы она у меня умерла в дороге?». А та отвечает: «Ну вы же понимаете, что она все равно умрет когда-нибудь».

В итоге мать с ребенком из больницы забрал отец. Все, что смогли сделать самарские медики, — это посоветовать в случае, если она перестанет дышать, сделать девочке искусственное дыхание по методике "рот в рот".

В региональном минздраве уже заявили что проведут проверку по данной ситуации.

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